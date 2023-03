Taxigast brach Weinbauer die Nase

Am 18. Dezember 2022 hatte ein Weinbauer aus dem Bezirk Eisenstadt an einer Weihnachtsfeier teilgenommen. Danach ließ er den Abend in der Eisenstädter Diskothek James Dean mit Freunden ausklingen.

„In den frühen Morgenstunden holten wir uns noch etwas zu essen, dann setzten wir uns in ein Taxi, um heimzufahren“, berichtete der Weinbauer.

Plötzlich stieg ein fremder Mann noch ins Taxi zu.

Wie sich später herausstellte, handelte es sich um einen 29-jährigen, im Privatkonkurs befindlichen Mann. Am Montag dieser Woche stand der Mann wegen schwerer Körperverletzung vor Gericht.

„Im Taxi gab es Diskussionen wegen der Bezahlung“, berichtete der Weinbauer nach dem Prozess.

„Ich sagte, er soll froh sein, dass er mitfahren kann“, fügte er hinzu.

Am Domplatz in Eisenstadt wollte der 29-Jährige aussteigen. Er ging zur Beifahrertüre, öffnete diese und schlug dem am Beifahrersitz befindlichen Weinbauern mit der Faust ins Gesicht.

„Vier oder fünf Schläge waren es sicher“, sagte einer der Freunde des Weinbauern.

Dieser erlitt einen Nasenbeinbruch und musste operiert werden.

Vor Gericht bekannte sich der 29-Jährige schuldig. Er habe in dieser Nacht zu viel Alkohol getrunken und „privat Stress“ gehabt.

„Das haben viele Menschen“, erwiderte Richterin Karin Lückl. „Ich fühlte mich durch die Aussagen des Opfers provoziert“, erklärte der Angeklagte.

Er wurde zu 3.600 Euro Geldstrafe unbedingt und zwölf Monaten Haft auf Bewährung verurteilt und nahm das Urteil an.

Der Anwalt des Weinbauern hatte 5.000 Euro Schmerzensgeld gefordert. Wegen des Privatkonkurses des Angeklagten wird das Opfer diesen Betrag nun am Zivilrechtsweg einklagen müssen.

Der Weinbauer hatte wegen der Verletzung berufliche Einschränkungen zu ertragen: „Es waren gerade die jüngeren Weine zum Abfüllen und die mussten stehen bleiben, weil ich nicht prüfen konnte, wie sie riechen.“

Keine Nachrichten aus Eisenstadt mehr verpassen? Mit dem BVZ-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an BVZ.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.