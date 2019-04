Training zum Saisonauftakt für Polizeimotorradfahrer .

Am Gelände der Martinkaserne des Bundesheeres in Eisenstadt haben am Dienstag Polizisten auf Motorrädern ihre Runden gedreht. Zur Einstimmung auf die neue Saison hielt die Landesverkehrsabteilung Burgenland ein Training für Polizeimotorradfahrer ab.