Drei Leichtverletzte bei Brand in Neufeld/Leitha .

In Neufeld an der Leitha (Bezirk Eisenstadt-Umgebung) ist die Feuerwehr am Freitagnachmittag zu einem Löscheinsatz gerufen worden. Nach Angaben der Landessicherheitszentrale wurden drei Personen mit Verdacht auf eine leichte Rauchgasvergiftung zur medizinischen Abklärung ins Spital nach Eisenstadt gebracht.