Künstler Sepp Laubner hat einen Kunstdruck angefertigt, dessen Verkaufserlös der Haydnkirche zugutekommt. „Ich bin ja ein Bergler. In der Schule hing ein Aquarell der Haydnkirche von Schwester Elfriede Ettl, und ich hab dieses Sujet immer wieder gezeichnet“, erzählt Laubner: „Ich freue mich, dass ich damit helfen kann.“

Julius Markold vom Verein der Freunde der Haydnkirche: „Wir möchten die mit dem Kunstdruck aufgebrachten Mittel für die Sanierung des großen über dem Hochaltar angebrachten Bildes, einer Kopie von Stefan Dorfmeisters ,Maria Heimsuchung‘, verwenden.“

Die 300 handsignierten Kunstdrucke im Wert von 100 Euro können in der Haydnkirche, bis 23. Dezember, nach den Sonntagsmessen um 10.15 Uhr, in der Pfarrkanzlei am Dienstag und Freitag von 9 bis 11 Uhr, und donnerstags von 17 bis 19 Uhr sowie in der Buchhandlung Nentwich erworben werden.