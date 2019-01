Der legendäre Garnisonsball in der Eisenstädter Martinkaserne – der seit 2014 aufgrund von Einsparungsmaßnahmen und strengeren Auflagen beim Arbeitseinsatz von Rekruten pausieren musste – ist wieder da und soll am 22. Februar an die Tradition der spektakulären Bälle nahtlos anknüpfen.

Militärmusik im Saal und BVZ-Disco

„Es war immer klar: Wir wollen wieder einen Garnisonsball. Ein Jahr lang haben wir geprüft, wie es rechtlich möglich ist und wie es machbar ist, und sind zu dem Ergebnis gekommen: Es ist machbar“, freut sich Militärkommandant Gernot Gasser, der gemeinsam mit dem Leiter der Heerestruppenschule, Jürgen Baranyai, als Gastgeber fungiert. „Die Heerestruppenschule hilft mit Personal aus. Wir helfen hier alle zusammen“, so Gasser weiter.

Veranstalter ist wie früher der Verein der Freunde der Martinkaserne, dessen Obmann Martin Jaidl – wie man es vom Garnisonsball gewohnt ist – ein vielfältiges Programm für Jung und Alt verspricht: „Im Festsaal wird es mit der wieder erstarkten Militärmusik klassische Ballmusik geben. In der Cafeteria gibt es Cocktails zu Barmusik mit einem Pianisten. Für das junge Publikum gibt es die BVZ-Disco mit DJ Cosmic und im ,Wiesn-Zelt‘ sorgen wir für Oktoberfeststimmung. Daneben gibt es einen Schießstand im zweiten Stock der Heerestruppenschule, ein Casino und natürlich viele Bars und Stationen in den einzelnen Stockwerken.“

Karten an der Wache oder telefonisch

Um die Erinnerung an die Ballnacht in der Kaserne festzuhalten, kann man sich bei der BVZ-Fotobox bildlich in Szene setzen.

Für die Kulinarik im Restaurant sorgt der Trausdorfer Caterer Robert Martinschitz, außerdem gibt es einen Burgerstand. Es wurden 2.500 Karten aufgelegt. Erhältlich sind Eintrittskarten um 20 Euro wochentags, von 10 bis 17 Uhr an der Wache der Martinkaserne oder telefonisch bei Tischreservierung unter der Nummer 050201/15-40915.