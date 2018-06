Der Eisenstädter Biowinzer Erwin Tinhof hat sich der rar gewordenen Rebsorte Neuburger verschrieben. In seiner besten Lage in der Ried Feiersteig am Leithaberg hat er nun drei Hektar davon neu ausgepflanzt und kultiviert mit insgesamt fast sechs Hektar somit die größte Neuburger-Rebfläche Österreichs.

„Es mag ja ein bissl verrückt sein, so stark auf eine Rebsorte zu setzen. Aber erstens schätze ich ihre feine Aromatik wie kaum eine andere und zweitens kann ich so mit verschiedenen Vinifizierungen vom Leithakalk ihre ganze Bandbreite zeigen“, so der Winzer.

Neuburger ist vermutlich eine natürliche Kreuzung aus Rotem Veltliner und Sylvaner, mit knapp 500 Hektar Rebfläche eine Sortenrarität in Österreich und nur am Leithaberg eine DAC-Rebsorte. Tinhof setzt schon seit jeher auf diese autochthone Traube, die durch ihre Würzigkeit, burgundischen Noten, Tiefe und Balance immer mehr Liebhaber gewinnt.

Und er denkt weiter, denn Neuburger weist eine hohe Toleranz gegen Trockenheit auf. Die Ried Feiersteig besteht aus kalkreicher Braunerde, sie ist sandig bis steinig und verfügt über mäßigen Humusgehalt. Die ausgepflanzten Rebstöcke stehen mit 6.500 Stöcken pro Hektar sehr dicht, was für einen geringen Ertrag pro Stock sorgt und für mehr Finesse in den Trauben. 2020 will Erwin Tinhof das erste Mal lesen.

Und mit einem Augenzwinkern bezugnehmend auf internationale Rebsorten meint er: „Erst wenn man Burgund Neuburger pflanzt, wechsle ich zu Chardonnay.“