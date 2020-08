Da staunten die Kirchengeher nicht schlecht, als quasi über Nacht zwei alte Häuser in der Kirchengasse 9 bis 11 verschwanden. Die Sorge war groß: Wird hier ein riesiger Wohnblock die schöne pannonische Häuserzeile verschandeln? Die BVZ fragte nach.

Das Projekt der Firma b+g Living wurde entsprechend den Vorgaben des Stadtentwicklungsplanes (STEP) mit Politik, Fachleuten und Bürgern diskutiert und das Ergebnis ist im Sinne der Stadt und den Zielen des STEP.

Es ist das erste Projekt, das zur Belebung des Oberberges beitragen soll und wird. Vorgestellt wurde das Projekt allerdings schon am 31. Jänner 2018. Damals waren 50 Personen anwesend, die sich Informationen zu dem Projekt einholten.

BVZ Plan. Modernes Wohnhaus mit „historischer“ Fassade soll entstehen.

Errichtet wird demnach eine Wohnanlage mit 13 neuen Wohnungen und einem straßenseitigen Lokal. Und es wird auf den historischen Kern Rücksicht genommen. So bleibt das Ambiente und die Altbaustruktur des einmaligen Oberbergs erhalten. Zwei alte Häuser mussten dem Neubauprojekt weichen. Zwei alte, nicht unter Denkmalschutz stehende Gebäude, mussten dem Neubau weichen. Die alten Objekte wurden bereits in den 1960er-Jahren teilweise umgebaut und mit einem mehrgeschossigen Wohnbau im Innenhof. Seit Jahren waren sie baufällig und unbewohnt. „Nun soll dieses Areal wieder bewohnbar werden. Wie schon bei anderen Objekten in der Stadt wird der historische Charakter der Vorderansicht erhalten und im Innenbereich entsteht von außen nicht sichtbar moderner Wohnraum“, ist aus dem Magistrat zu erfahren. Der Ortsteil Oberberg hat seinen eigenständigen historischen Charakter und seine eigene Identität, gegenüber den anderen Ortsteilen treten diese gegenwärtig allerdings in den Hintergrund. Der Ortsteil Oberberg ist als fünfter Ortskern zu stärken und weiterzuentwickeln.

BVZ