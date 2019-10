Die Ursache des Zimmerbrandes in der psychiatrischen Station, der am Freitagabend für einen Feuerwehreinsatz im Krankenhaus Eisenstadt gesorgt hat, ist geklärt. Ein Patient dürfte offenbar - trotz strengsten Rauchverbots - mit einer brennenden Zigarette eingeschlafen sein, bestätigte die Polizei am Freitag einen Bericht des ORF Burgenland.

Am Einsatz waren die Feuerwehren Eisenstadt, Kleinhöflein und St. Georgen beteiligt. Der Brand war rasch gelöscht, ein Patient wurde wegen einer leichten Rauchgasvergiftung behandelt. Am Freitag herrschte im Spital im wesentlichen bereits wieder Normalbetrieb. Das von dem Brand betroffene Zimmer müsse komplett neu hergestellt werden, hieß es von der Krankenhausleitung.