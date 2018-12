Eine 34-jährige Frau und ein 38-jähriger Mann aus Ungarn wurden am Montag in einem Supermarkt in Eisenstadt von einem Detektiv bei einem Diebstahl erwischt.

Im Zuge der Erhebungen der Polizeibeamten fanden sich auch Hinweise, dass die beiden auch vor einigen Tagen in Siegendorf, Bezirk Eisenstadt – Umgebung, mehrere Geschäfte unsicher gemacht hatten. Auf Befragen zeigten sie sich voll geständig.

Der verursachte Schaden bewegt sich im dreistelligen Eurobereich. Das Pärchen wurde festgenommen und in die Justizanstalt Eisenstadt gebracht.