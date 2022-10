Von Eisenstadt nach Japan: Markus Hochegger erzählt

Werbung

Am beschaulichen Oberberg hat man einen wunderbaren Ausblick bis hin zum Neusiedler See. Was für Markus Hochegger, als er hier aufgewachsen ist, wahrscheinlich wie eine unendliche Weite gewirkt hat, ist für ihn jetzt ein Katzensprung. Seine Karriere führte ihn nämlich wesentlich weiter, er wurde vor Kurzem Senior Manager bei BMW in Japan. Wie kam es dazu? „Über Umwege“, lacht Hochegger.

Von Salzburg zunächst nach München

Für Handel und die Automobilindustrie habe er sich immer schon interessiert. „Die BMW Osteuropa Zentrale wurde 2010 nach Salzburg verlegt, von wo aus zwölf Märkte betreut werden. Ich war der erste frisch rekrutierte Mitarbeiter aus Österreich“, ist Hochegger stolz.

Nach vier Jahren in Salzburg verschlug es ihn in die BMW Zentrale nach München ins Ressort für Marketing und Vertrieb. Dort hat er die letzten acht Jahre gelernt, dass BMW zwar ein Weltkonzern mit 120.000 Mitarbeitern und 111 Milliarden Euro Umsatz ist, das Münchener Hauptquartier und die Aktionärsstruktur – 47 Prozent der Anteile gehören der Familie Quandt/Klatten – sind aber bayrisch geblieben. „Dieser Spagat macht das Arbeiten jeden Tag sehr abwechslungsreich und spannend“, teilt der 38-Jährige seine Erfahrungen aus dem Ressort für Marketing und Vertrieb mit.

Hocheggers Karriere beweist auch, wie wichtig ein Praxisbezug in der Ausbildung ist: „Mein Bachelor und Master Studium der Internationalen Betriebswirtschaft mit Schwerpunkt auf Mittel- und Osteuropa war natürlich ein perfekter Match.“

Auch die – leider oft unterbewertete – Nähe zu Ungarn, war ein großes Plus: „Mein Praktikum in Budapest, das Erlernen der ungarischen Sprache, sehr gutes interkulturelles Verständnis für Mittel- und Osteuropa – wo wir aus Salzburg zwölf Märkte betreuen – war eine meiner Schlüsselqualifikationen. Die FH Burgenland hat das perfekte Fundament dafür gelegt.“

Gut eingelebt, aber Omas Surschnitzel fehlt

Tokio gilt mit 39 Millionen Einwohnern als größte Stadt der Welt. Eisenstadt mit 0,015 Millionen als „größte Kleinstadt der Welt“.

Die Eingewöhnungs-Phase war für Hochegger daher verständlicherweise herausfordernd, auch wenn er bereits davor acht Jahre mit BMW Japan zusammengearbeitet hat und oft beruflich in Tokio war: „Ein Leben vor Ort ist dann doch eine ganz andere Herausforderung. Das erste Mal im Supermarkt ohne ein funktionierendes Handy mit Übersetzungs-App – Danke an dieser Stelle an Google für Google Translate – war schon eine witzige Situation.“

Aber ihre mangelnden Englisch-Kenntnisse würden die Menschen in Japan mit ihrer enormen Hilfsbereitschaft und Gastfreundlichkeit („Omotenashi“) ausgleichen, beruhigt Hochegger.

Machtübernahme der Roboter dauert noch

Ansonsten sei das Leben für eine Mega-Metropole aber sehr ruhig und angenehm: „Es gibt kaum Staus, eine perfekt funktionierende öffentliche Infrastruktur, Sauberkeit und ein gutes Sicherheitsgefühl sorgen schon für Wohlbefinden“, war Hochegger positiv überrascht.

Auch kulinarisch habe Japan sehr viel zu bieten: „Neben hervorragenden klassisch-japanischen Gerichten, versuchen die Japaner in ihrem Perfektionismus auch westliche Speisen zu optimieren, daher gibt es unter anderem auch hervorragende Pizza. Nur kommt bei Weitem nichts an Omas Surschnitzerl ran“, klingt doch ein wenig Heimweh durch.

Japan sei ein Land mit einer sehr hohen Ambiguität, erklärt er: Weltweit führend im Bereich der Robotik und gleichzeitig äußerst traditionsbewusst und vorsichtig gegenüber Veränderung. Vollautomatisierte Lokale einerseits, Katzen-Cafés andererseits.

Was Hochegger besonders beeindruckt: Die Gesellschaft sei geprägt von Harmonie, die in Japan zentral im Alltagsleben ist, Respekt, der absolut jedem Gesprächspartner entgegengebracht wird sowie die „ikigai“ genannte Einheit Körper, Seele und Geist. Und das äußere sich so: „Japaner ernähren sich gesund, treiben Sport und meditieren. Daher zählt Japan auch zu den Ländern mit der höchsten Lebenserwartung.“

Natürlich vermisst er auch das Burgenland, vor allem Familie und Freunde: „Obwohl ich jetzt schon fast 13 Jahre nicht mehr im Burgenland wohne, ist es noch immer das Fleckchen Erde, das ich als „Heimat“ bezeichne. Hier verbrachte ich eine liebevolle unbeschwerte Kindheit und die Jugendjahre.“

Nur gut, dass man sich ein Stück Burgenland gut mitnehmen kann, Hochegger versteht nämlich auch etwas vom Wein: „Im Burgenland trinke ich sehr gerne Weißweine von unseren Jungen wie Rudi Wagentristl, Georg Prieler oder junggebliebenen Winzern wie Erwin Tinhof. Über unsere Grenzen hinaus, schlägt mein Herz für die Wachau.“

