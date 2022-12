Dienstschluss für die „Frau Holle“

Werbung

Jeden Donnerstag bis Sonntag öffnete sich in der Adventszeit um 17 Uhr das Rathausfenster. Frau Holle schüttelt dann wie schon im Vorjahr ihr Bettzeug auf und erzählt Weihnachtsmärchen wie „Wie das Christkind sein Glöckchen wieder bekam“ vor.

In diesem Jahr wurde Frau Holle von der Goldmarie unterstützt. Abwechselnd lesen sie noch bis 23. Dezember ihre Geschichten. In diesem Jahr schlüpfte Helga Bauer in die Rolle der Frau Holle. Tatkräftige Unterstützung bekam sie dabei von Beata Farkas als Goldmarie. „Ich freue mich, dass ich in diesem Jahr die Kinderaugen zum Strahlen bringen lassen durfte“, so Bauer. Aufgrund des großen Publikumserfolges sollen die beiden auch 2023 wieder vorlesen.

