Die besten Eisgeschäfte im Bezirk Eisenstadt

Werbung

Das größte Genuss-Magazin Österreich, der „Falstaff“, hat die besten Eisgeschäfte des Landes gekürt. Während der Landessieg in den Süden nach Eberau geht (siehe Tabelle) steigt die Eisbar Leithaeis gleich auf Platz 4 ein – und das nur drei Monate nach der Eröffnung im Mai 2022.

Andrea und Andreas Hofer vertrauen dabei auf das Eis der „Eismacher“, die auch mit ihrer Neusiedler Filiale in die Top-10 gekommen sind.

Zwei echte Klassiker, das Eiscafé Statzinger in Neufeld sowie das Eiscafé Caorle in Eisenstadt, landen ebenfalls als Vertreter des Bezirks in den Top-10.

Keine Nachrichten aus Eisenstadt mehr verpassen? Mit dem BVZ-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an BVZ.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.