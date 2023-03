Hornstein unterstützt Motocross-Talent

Werbung

Schon seit einigen Jahren fährt der 15-jährige Elias Ehrenhöfer aus Hornstein regelmäßig Erfolge im Motocross ein. Der Extremsport-Teenie hat sich dabei nicht gerade ein billiges Hobby ausgesucht. Die Marktgemeinde Hornstein unterstützt den jungen Racer nun finanziell bei der Anschaffung von neuen Motocross-Stiefeln. „Als Bürgermeister macht es mich besonders stolz, dass Elias in seinen jungen Jahren bereits große Erfolge feiern konnte“, erklärt Bürgermeister Christoph Wolf stolz: „Deshalb freut es mich, dass wir ihn auch seitens der Gemeinde unterstützen können.“

Elias Ehrenhöfer ist aktuell Vize-Staatsmeister und gewann zuletzt auch den Auner Cup. Sein nächstes Ziel ist der Wechsel auf die nächststärkere Motorenklasse, die „Achtel-Liter-Klasse“. Noch heuer will der Hornsteiner auf die 125ccm-Maschine umsteigen und - so das selbsterklärte Ziel - auch dort Top-10-Ergebnisse einfahren. „Es freut mich, dass er durch unsere Unterstützung neue Motocross-Stiefel ankaufen konnte und ich wünsche ihm für die heurige Saison alles Gute und viel Erfolg“, so der Ortschef.

