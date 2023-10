Trausdorf gratulierte „seinem“ Landtagspräsidenten

„Bis zum Öffnen der Tür zur Pfarrscheune hat Robert nicht gewusst, was genau auf ihn zukommt. Ich habe nur gemeint, da drinnen warten ein paar Leute auf dich“, schmunzelte Ortschef Andreas Rotpuller. Der Jubel bei Hergovich's Erscheinen war groß, unaufhörlich trudelten auch noch weitere Gratulanten ein.

„Erstmalig in der Geschichte hat ein Trausdorfer die Funktion des Landtagspräsidenten inne“, zeigte sich auch der Bürgermeister in seiner Eröffnungsrede stolz auf seinen Vize-Ortschef und langjährigen Weggefährten: „Robert war Jugendreferent als ich in der Arbeiterkammer Burgenland begann, zudem beläuft sich auch unsere gemeinsame Zeit im Trausdorfer Gemeinderat schon auf 21 Jahre.“ Für den neuen Landtagspräsidenten gab es seitens der Gemeinde ein besonderes Präsent: „Es handelt sich um ein Bild von unserem Dorfplatz aus den Händen des Trausdorfer Künstlers Stefan Gerdenits - ein Unikat aus den 1990er Jahren aus unserem Archiv“, so Rotpuller.

Von Vereinen bis hin zu Gemeindemitarbeitern - Unzählige schlossen sich in der Folge der Schar an Gratulanten an, für die musikalische Untermalung sorgte die Tamburizza Trausdorf. Hergovich selbst zeigte sich sichtlich bewegt: „Ein toller Empfang mit unglaublich vielen Menschen.“