Neues Fitnesscenter startet

„Wo soll man neben einer stressigen Arbeitswoche die Zeit für Fitnesstraining hernehmen? Man kann sie nur von Famlie oder Freunden abzweigen - und das ist doch schade“, erklärt der Eisenstädter Csaba Birtalan die Idee hinter der „EMS“-Methode. Bei dieser wird das Training mit bioelektrischen Impulsen verstärkt, diese werden durch einen individuellen Trainingsanzug in die 24 Hauptmuskelgruppen geleitet. „Das ist völlig ungefährlich“, beruhigt Birtalan, habe aber viele Vorteile: „Durch die Intensität der Impulse können wir die Effektivität des Trainings beeindflussen. Deswegen eignet sich EMS-Training sowohl für aktive Senioren, Bodyshaping, Menschen, die abnehmen, Sportler, die ihre Gelenke schonen, oder Bodybuilder, die Muskelmasse aufbauen wollen.“

EMS (die Abkürzung steht für „Elektromyostimulation“) könne Muskeltraining völlig ersetzen, ist Birtalan überzeugt. Cardio-Training wie Laufen, Radfahren oder Schwimmen empfiehlt er dennoch weiter. Dafür sollen Kunden nun mehr Zeit haben: Eine zwanzigminütige Trainingseinheit pro Woche reiche aus. Sie sei dank der elektischen „Verstärkung“ so effektiv, wie zwei bis drei neunzigminütige Trainingseinheiten in herkömmlichen Fitnesscentern.

Öffnungszeiten des EMS Bodystreet Eisenstadt in der Rusterstraße 85/4: Montag und Donnerstag 9 bis 14 Uhr, Dienstag, Mittwoch und Freitag 13 bis 19 Uhr, am WE geschlossen.

Keine Nachrichten aus Eisenstadt mehr verpassen? Mit dem BVZ-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an BVZ.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.