Weltspartag lockte Kundschaft und Politpromis in Eisenstadts Banken

Der Weltspartag war immer ein beliebtes Fest im Burgenland, litt seit Jahren aber schon an den niedrigen Zinsen und dann kam auch noch Corona. Heuer spielt Corona kaum noch eine Rolle, auch die Zinsen sind zurück - und somit auch Kunden und Politprominenz in den Eisenstädter Hauptquartieren der Bankfilialen von Raiffeisen über Bank Austria, Erste Bank, Bank Burgenland bis Volksbank.

Raiffeisen und Bank Austria spenden am Weltspartag

Die Raiffeisenlandesbank Burgenland spendet seit Jahren schon das Weltspartag-Marketingbudget für soziale Initiativen aus dem Burgenland. An folgende drei Preisträger wurde heuer jeweils ein Scheck in Höhe von EUR 4.000,- überreicht: Der Verein Autismus Burgenland, der autismusspezifische Beratungen in Kindergärten, Schulen, Tagesstätten und Arbeitsplätzen macht, der Verein feel again, der kostenfreie Wohlfühlvormittage mit Make-up-Kurs und Fotoshooting für krebserkranke Mädchen und Frauen anbietet sowie das Kinderhospiz Sterntalerhof, das sich mit dem "Sternenhaus" dem Tabuthema Trauerbegleitung für Familien, in denen ein Elternteil oder ein Kind verstorben ist, annimmt.

Auch die Bank Austria spendet heuer wieder, so Vorständin Daniela Barco: „Wir unterstützen daher als Hauptpartner mit einem Betrag von 100.000 Euro die große karitative Aktion „Ein Funken Wärme“ in Kooperation mit der Caritas zur Unterstützung von armutsgefährdeten Menschen, die sich ihre Energie- und Heizkosten nicht mehr leisten können. Zudem spenden wir wieder 10.000 Euro an die CliniClowns.“