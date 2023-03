Flauschiger Fund bei Flurreinigung in Oggau

Werbung

Wie in den meisten Gemeinden stand zuletzt auch in Oggau die Flurreinigung am Programm. Zahlreiche Freiwillige grasten dabei Felder, Straßengräben und andere Flächen nach Müll jeder Art ab. Dass dabei auch ungewöhnliche Dinge auftauchen - von Kleidungsstücken bis Autobatterien - ist man mittlerweile gewohnt. In der Nähe des Oggauer Hafens machte der ehrenamtliche Suchtrupp aber eine besonders flauschige Entdeckung: ein Kaninchen. Ob es entlaufen ist oder ausgesetzt wurde, steht noch nicht fest. Vorläufig wurde es zur Pflege zur Wildtierhilfe Oggau von Katharina Michels gebracht. „Das Kaninchen ist übersät mit Zecken und an einigen Stellen fehlt Fell“, schildert die Tierfreundin auf Facebook und weist darauf hin: „Eventuell vermisst jemand das Kaninchen.“ Sollte in Oggau also gerade jemand auf der Suche nach einem entlaufenen weißen Kaninchen sein, bahnt sich möglicherweise ein Happy End an.

