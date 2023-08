„Bleibt bewahrt, Freunde, es wird Zeit für mich zu gehen...“ Diese Zeilen will Herbert Rampler seinen Wegbegleietern mitgeben. Der evangelische Pfarrer hat sein Amt all die Jahre von Herzen gerne ausgeübt. Nun ist es aber an der Zeit für ihn in Pension zu gehen. Zu seiner Entpflichtung am 27.8.2023 um 14 Uhr lädt das Presbyterium herzlich alle Interessierten in die evangelische Kirche ein.

Eigentlich ist Herbert Rampler ein gebürtiger Steirer. Am 2.12.1957 hat er in Hall bei Admont als ältester Sohn eines Eisenbahners das Licht der Welt erblickt. Aufgewachsen ist er in Selzthal. Nach der Matura studierte Rampler Theologie in Basel. Mit der kirchlichen Amtsprüfung erhielt er nicht nur die Befähigung das Amt eines evangelischen Pfarrers ausüben zu dürfen, sondern auch die volle Lehrbefähigung an allen Schulen. Gerne unterrichtete er - und das an vielen Schultypen. Da ging es manchmal auch schon sehr zünftig zu, zum Beispiel in der HTL für Berg- und Hüttenwesen. „Dort musste ich mir schon einen eigenen Jargon angewöhnen, um mich durchzusetzen“, lachte der Steirer. Sogar an der PÄDAK (später Pädagogische Hochschule) in Eisenstadt hat er als Religionspädagoge den später selbst Lehrenden sein Wissen vermittelt.

Gemeinsame Feier in der evangelische Kirche in Eisenstadt Foto: Nina Mayer, Nina Mayer

„Zeichne, was du siehst...“

2004 gründete Herbert Rampler die „Evangelische Akademie Eisenstadt“. Besonders zwei Ereignisse sind ihm aus dieser Anfangszeit in Erinnerung geblieben. 2005 das Symposium „Grenzenlos evangelisch“, bei dem es um die Begegnungen mit den Nachbarkirchen ging. Dazu der evangelische Pfarrer: „Wir haben im Burgenland ein ausgezeichnetes ökumenisches Klima. Die Zusammenarbeit war eine Freude.“ Und dann 2008 die sehr berührende Ausstellung „Zeichne, was du siehst“. Sie geht auf das schreckliche Jahr 1943 zurück. Das jüdische Mädchen Helga Weissova erhielt von ihrem Papa einen Zeichenblock und Buntstifte, um im Konzentrationslager Theresienstadt ihre Erlebnisse festzuhalten. Helga Weissova selbst, damals schon eine ältere in Prag lebende Dame, hatte zuerst Angst der Einladung zur Ausstellung ihrer damaligen Bilder nach Österreich nachzukommen, entschied sich letztendlich aber anders. „Es ist wichtig, diese Zeit nicht in Vergessenheit geraten zu lassen und auch Kinder an diese Materie heranzuführen“, ist Herbert Rampler überzeugt.

Mit helfenden Händen stets zur Seite

Gemeinsam mit seiner Frau Barbara, einer sehr herzlichen Pfarrerstochter aus Ostfriesland, die den Singkreis der Kirche leitet, war er all die Jahre bemüht, Menschen in Not zu helfen. Nach dem Motto: „Wir können nicht die Welt retten, aber die Menschen, die uns ans Herz gelegt werden, um die wollen wir uns kümmern!“ Manche Asylwerber waren darunter, denen Schreckliches widerfahren ist. In der BVZ wurde berichtet von dem „Weihnachtswunder“ einer armenischen Familie mit zwei Kindern, die trotz gelungener Integration abgeschoben hätte werden sollen und die durch den Einsatz vom Herrn Pfarrer, seiner Frau und vielen anderen in Eisenstadt bleiben durfte und eine Chance auf eine hoffentlich gute Zukunft bekam.

Heimat Burgenland

Und was hat Herbert Rampler in seiner Tätigkeit in Eisenstadt besonders gefallen? „Zu allererst die Vielfalt der Gemeinde, die interessante geopolitische Lage, die kulturelle Bedeutung der Stadt und die vielen schönen Plätze. Mein Lieblingsplatz ist der höchste Punkt, wenn man von Oslip über den Berg nach Rust fährt und man zum ersten Mal den Neusiedler See erblickt.“ Die Berge hat er nie vermisst, ganz im Gegenteil! Darum werden Herbert und Barbara Rampler, Eltern dreier erwachsener Töchter und zweifache Großeltern, auch in der Pension in Eisenstadt bleiben. Hier haben sie ihre Heimat gefunden, hier fühlen sie sich wohl.

Einladung zur Entpflichtung Foto: Nina Mayer, Nina Mayer

In der kleineren der beiden Mühlen haben Barbara und Herbert Rampler geheiratet. Foto: Nina Mayer, Nina Mayer