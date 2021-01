Die Freiwillige Feuerwehr Oslip organisiert einen Hilfstransport in das Krisengebiet nach Kroatien. Der Transport wird am Sonntag, 10. Jänner direkt vom Feuerwehrhaus Oslip in das Krisengebiet stattfinden. „Wir ersuchen um Sachspenden – vor allem unverderbliche oder haltbare Nahrungsmittel wie Mehl, Öl, Salz, Reis, Zucker, Nudeln, Suppe, Dosenfisch und -fleisch, Süßigkeiten, haltbare Milch, Mineralwasser, getrocknete Früchte und Babynahrung“, heißt es im Aufruf von Ortsfeuerwehrkommandant Harald Nakovich.

Weiters benötigt werden Hygieneartikel wie Seife, Shampoo, Zahnbürsten und Zahnpasta, Einweg-Rasierer, Trocken- und Nasstücher, Toilettenpapier, Pflaster, Wattestäbchen, Windeln sowie elektrische Heizstrahler. Also grundsätzlich alles, was den Betroffenen in dieser schweren Zeit helfen kann und was für einen längeren Transport geeignet ist.