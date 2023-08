Ö3 Party beim Feuerwehrfest

Damit hat Kommandant Christoph Freiler nicht gerechnet: Noch vor Mitternacht neigte sich der Alkoholvorrat dem Ende zu - so zahlreiche und feierwütig waren die Gäste bei der Ö3 Party an der Seepromenade. Die Ruster Feuerwehrler mussten daher im Ort alle Getränkeanbieter „ausräumen“. Und besonders undenkbar in Rust: Sogar der Wein wurde knapp! Zum Glück gab es für die nächsten Tage genug Nachschub. Mit dem Fest-Wochenende zeigten sich die Floriani jedenfalls zufrieden: „Ein Wahnsinn!“