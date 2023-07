Das war das Landesfeuerwehrjugendlager in Gols

Am Freitag, dem 7. Juli, und am Samstag, dem 8. Juli, fand am Sportplatz in Gols zum 48. Mal der Landesfeuerwehrjugendleistungsbewerb statt. Insgesamt nahmen 230 Wettkampfgruppen aus dem ganzen Burgenland, aber auch aus anderen Bundesländern oder gar Ländern wie Deutschland, Kroatien, Slowenien und Ungarn teil. Die Jugendlichen zeigten vollen Einsatz auf der Bewerbsbahn, auf der sie verschiedene Aufgaben zu erledigen hatten, wie beispielsweise eine Schlauchleitung zu legen oder Wasser durch das Betätigen einer Kübelspritze auf ein Ziel zu schießen. Daraufhin folgte auch für jede Gruppe ein Staffellauf, bei dem die Teilnehmerinnen und Teilnehmer ein Strahlrohr so schnell wie möglich weitergeben und dabei verschiedene Hindernisse überqueren mussten.

Die Feuerwehrjugend St. Margarethen beim Landesfeuerwehrjugendlager: Tibor Nágy, Florian Klemenschitz, Nick Wagner, Elias Steindl, Elias Klemenschitz, Gerald Klemenschitz, Nadine Ernst, Emil Wind, Michael Rendl, Leonard Lang und Leonie Händler. Foto: Fotos: BVZ/Falb, Leonhard Falb

Dieses Lager findet nur alle 2 Jahre statt und es war unser erstes Mal. Direkt nach der Ankunft am Vormittag bauten wir alle gemeinsam unsere Zelte auf. Zum Schlafen hatte jede Feuerwehr ihre eigenen Methoden: manche bevorzugten es, in ihren Schlafsäcken auf Luftmatratzen zu schlafen, in unserem Fall waren es Feldbetten, die uns vom Roten Kreuz zur Verfügung gestellt wurden. Durch die Nähe der Zelte verschiedener Feuerwehren zueinander ergaben sich rasch gute Möglichkeiten, sich untereinander auszutauschen und auch neue Freunde aus naheliegenden Ortschaften zu finden.

Ziel: Neue Kameradschaften schließen

Das ist auch eines der Hauptziele des Lagers: unser Kommandant der Feuerwehr Trausdorf Georg Lichtenberger sagte dazu: „Das Jugendlager ist eine gute Möglichkeit, viele Kameradinnen und Kameraden aus der Nachbarschaft kennenzulernen und Freundschaften auch über die eigene Feuerwehr hinweg zu knüpfen.“

Florian Binder, Florian Schröder, Laurenz Strommer und Marco Hergovich von der Feuerwehrjugend Trausdorf. Foto: Fotos: BVZ/Falb, Leonhard Falb

Neben einem Grillabend mit reichlicher Verpflegung wurde aber auch für jede Menge Unterhaltung gesorgt: es gab eine Lagerolympiade und eine spektakuläre Feuershow gleich am ersten Tag.

Erster Auftritt von Maskottchen „Fuxl“

Anlässlich des 50-jährigen Jubiläums der Feuerwehrjugend im Burgenland wurde uns auch erstmals das neue Maskottchen der Feuerwehrjugend, nämlich ein Fuchs in einer Uniform mit dem Namen „Fuxl“ präsentiert und alle anwesenden Jugendlichen stellten sich mit einer Kerze in der Hand in der Form einer großen 50 auf, dieser Anblick wurde von oben mit Hilfe einer Drohne verewigt.

Leitung des Landesfeuerwehrjugendlagers: Claus Gratzer, Daniel Hertz, Kilian Schaffer, Tobias Windisch, Natascha Frey, Emil kovacs, Tatjana Stifter, Michéle Zimmermann, Christian Ziermann und Joris Jan Schaffer. Foto: Fotos: BVZ/Falb, Leonhard Falb

Am Freitagnachmittag wurde der Wettkampf eröffnet, aber nachdem die meisten anwesenden Jugendlichen, darunter auch unsere Gruppe, erst am Samstag antreten mussten, vertrieben wir uns die Zeit mit Kartenspielen und auch mit einem Fußballturnier in einem kleinen, mit Tischen und Bänken gebauten Fußballfeld. Die meisten zukünftigen Feuerwehrfrauen- und männer verbrachten den Tag allerdings im Golser Freibad, das sich gleich neben unserem Lagerplatz befand.

„Kann Feuerwehr allen Jugendlichen empfehlen“

Am zweiten Abend stand dann vor allem die gemeinsame Zeit mit anderen Jugendlichen aus dem ganzen Burgenland oder anderen Bundesländern und Ländern im Vordergrund.

Im Großen und Ganzen kann ich nur sagen, dass dieses Lager eine ganz neue Erfahrung für mich war, und auch eine sehr spaßige. Es war großartig, neue Freunde zu finden und auch mehr Zeit mit den Kameraden der eigenen Feuerwehr verbringen zu können. Deswegen kann ich persönlich jedem Jugendlichen nur empfehlen, ebenfalls der Feuerwehr beizutreten, weil solche gemeinschaftlichen Erlebnisse einfach unvergesslich sind.