Ermittlung abgeschlossen Brand eines Wochenendhauses in Oggau mit Todesfolge

Lesezeit: 2 Min AB APA / BVZ.at

Symbolbild Foto: Weingartner-Foto

I n Oggau am Neusiedler See (Bezirk Eisenstadt-Umgebung) ist Samstagfrüh eine Frau aus Schwechat beim Brand eines Wochenendhauses am dortigen Campingplatz ums Leben gekommen.