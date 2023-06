Neuer Leiter für Berufsschule Eisenstadt

„David Jandrisits und Karl Kruisz sind zwei erfahrene, fachlich hochqualifizierte Pädagogen und zeichnen sich durch großes Engagement und die nötige Führungsqualität aus. Sie erfüllen in hohem Maße die Anforderungen an diese verantwortungsvolle Aufgabe. Ich gratuliere ihnen zur Bestellung und wünsche ihnen alles Gute für die neue Funktion“, sagte LH Doskozil.

„Die neu bestellten Schulleiter haben in den Jahren, in denen sie als Pädagogen tätig waren, entsprechende Erfahrungen gesammelt, die sie für die neue Aufgabe qualifizieren. Sie werden in ihren Funktionen auch weiterhin dazu beitragen, das hohe Niveau der burgenländischen Bildungslandschaft zu festigen und weiter auszubauen. Ich wünsche ihnen alles Gute und viel Erfolg“, erklärte die Landesrätin.