Erneuerbare Energie Donnerskirchen: Solarenergie aus dem Weingarten

Lesezeit: 3 Min LZ Lisa-Marie Zehetbauer

Herbert Oschep und Andreas Liegenfeld vom Weintourismus Burgenland, Stephan Sharma von Burgenland Energie und Landeshauptmann Hans Peter Doskozil. Foto: zVg

D as Weingut Liegenfeld installierte in Kooperation mit der Burgenland Energie eine PV-Anlage in einem Weingarten in Donnerskirchen. Nun wurden die ersten „Sonnentrauben“ geerntet.