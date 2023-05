Osliper Video-Dreh zu „Mayerin“-Single

Die große Herausforderung beim Dreh für die neue Single „Die Ersten“ sei gewesen, „die vielen Sujets an einem Drehtag unterzubringen“, schilderte Regisseurin und Producerin Julia Benczak: „Gut ablaufende Dreharbeiten sind zu 100 Prozent von einem guten Team abhängig. Uli (Anm.: „Die Mayerin“) und wir hatten bis jetzt immer das Glück, ein sehr motiviertes und involviertes Team zusammenzustellen, wo alle mithelfen, um die Vision zu verwirklichen.“

Gefilmt wurde in einem privaten Haus in Großhöflein – eine Location, mit der man Glück gehabt habe, wie „MFilm“-Gründer und kreativer Leiter der Videoproduktion, Raffael Maltrovsky, betonte: „Die hat eine ganz besonderen Architektur. Da konnten wir uns kreativ super austoben, wir hatten viel Freiheit mit der Lichtsetzung. Vielen Dank an der Stelle auch an die Eigentümer.“

Für das Team von „MFilm“ war es bereits das vierte. Musikvideo, das sie gemeinsam mit der Mayerin produziert haben. „MFilm“ aus Oslip wurde 2018 als One-Man-Show gegründet und gilt mittlerweile als größte private Filmproduktion im Burgenland. Sie entwickelt, konzipiert und produziert Werbe- und Imagefilme für Online Plattformen und TV. Zum Kundenstock zählen unter anderem Caterpillar, Flughafen Wien AG, Puls4, Red Bull sowie internationale Unternehmen und zahlreiche Agenturen.

