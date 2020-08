Vergangenen Freitag eröffnete nach mehrmonatigen Umbauarbeiten in Eigenregie das neue Dart- und Billard Sportzentrum Eisenstadt in der Industriestraße 15-17. Nachdem der ehemalige Billard-Club in der Ruster-Straße wegen des geplanten Abriss des Gebäudes weichen muss, kam von FECS-Präsident (Europäischer Dart Verband) Alfred Söls die Idee, Dart und Billard unter einem Dach zu vereinen. Eröffnet wurde auch die Snooker- und Karambol-Halle im ehemaligen „Ricky´s“ in der Pfarrgasse.

Nächste Woche startet mit einem internationalen Darts-Turnier mit Beteiligung von Weltstar Mensur Suljovic auch der Wettkampf-Betrieb in der neuen Halle, eine Woche später sind die Billard-Profis an der Reihe.