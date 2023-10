Eröffnung Eigene Physiotherapie-Praxis mit 22 Jahren

Praxiseröffnung: Jakob Siffert (M.) miit Bürgermeister Martin Radatz, Mutter Elisabeth und Vater Georg Siffert sowie Vize-Bürgermeister Horst Blümel. Foto: zVg Radatz

D as nennt man wohl zielstrebig: Mit gerade einmal 22 Jahren ist Jakob Siffert - nach Studium an der FH Pinkafeld sowie anschließender, bereits einjähriger Tätigkeit am Reha-Zentrum Perchtoldsdorf - nun auch noch Chef seiner eigenen Physiotherapie-Praxis in Leithaprodersdorf.