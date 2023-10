Joseph Haydn Privathochschule in Eisenstadt nimmt Betrieb auf

“Wieso ist das nicht mehr rot?", zeigte der “rote” Landeschef Doskozil scherzend auf das Dach des Hauses, das künftig ein zurückhaltendes Dunkelgrau statt dem zu laut “Neunziger!” schreienden Rot zieren wird. “Die Direktion bleibt dafür rot”, gab der ehemalige “schwarze” LH-Stellvertreter Steindl zurück. Die Tour durch die neue JHP wurde dann aber eh schnell musikalisch statt politisch, blieb aber humorvoll: “Wo ist die Orgel?”, bewies Doskozil im Festsaal, dass er seinen polizeilichen Spürsinn nicht abgelegt hat. “Der haben wir die Luft ausgelassen”, antwortete Krammer. Gemeint war freilich, dass sie gerade bei einem Orgelbauer serviciert wird.

Wo ist denn die Orgel, fragte Landeshauptmann Hans Peter Doskozil. Der haben wir die Luft rausgelassen, antwortete Rektor Gerhard Krammer salopp. Tatsächlich ist sie bei einem Orgelbauer "auf Kur". Foto: Foto: BVZ/Kaiser

Haydns Strahlkraft reicht bis Persien

Danach ging es weiter in die Unterrichtsräume, zuerst einmal in die guten, alten. Ein einem davon gab gerade der Dekanatsleiter für Instrumentalstudien, Martin Bramböck, seinem Student Milad Abbassi ein Privatissimum. Ob der Iraner tatsächlich um die halbe Welt gereist war, um in Eisenstadt in ein Waldhorn zu blasen, wollte die BVZ - freilich diplomatischer formuliert - wissen. Abbassi verwies in bestem Deutsch auf den globalen Bekanntheitsgrad des alten Joseph Haydn Konservatoriums: “Einige meiner Freunde waren schon hier, es gibt sehr gute Lehrer.” Dass er im neuen System jetzt den Bachelor und danach den Master machen kann, ist eine willkommene Draufgabe. “Milad kann etwas, das große Künstler ausmacht: Er spielt unter Druck - etwa bei hohem Besuch - besser”, lud Bramböck Doskozil ein, doch öfter zu kommen. Der lachte höflich, Einladungen wird er wohl mehr als genug haben.

Rektor Gerhard Krammer, Dekanatsleiter Martin Bramböck, Bildungslandesrätin Daniela Winkler, Geschäftsführer Franz Steindl, Waldhorn-Student Milad Abbassi und Landeschef Hans Peter Doskozil (v.l.). Foto: Foto: BVZ/Kaiser

Master macht international wettbewerbsfähig

Ein paar Räume weiter waren die Instrumente schon Chart-tauglicher. Gerald Gradwohl, Dekanatsleiter der Popularmusikstudien, unterbrach seinen E-Gitarren-Unterricht für den hohen Besuch. Für ihn ändere sich durch die Hochschulwerdung nicht viel, verriet er der BVZ, er sei ja auch persönlich an der Ausarbeitung der neuen Lehrpläne beteiligt gewesen. Viel mehr könne er noch nicht dazu sagen, lacht er, “der neue Lehrplan ist ja erst seit drei Stunden im Praxiseinsatz”. Von diesen profitiert sein Schüler Laurin Reichner. Der Wiener Neustädter hat über einen Jazz-Workshop sowie viele Empfehlungen ins Haydn-Konservatorium gefunden. Er steigt auf den neuen JHP-Bachelor-Studiengang um, “vor allem wegen dem Abschluss”, betont er: “Die neuen Master- und Bachelor-Abschlüsse sind wichtig, um international wettbewerbsfähig zu bleiben - ich bin froh, dass es diese Möglichkeit jetzt gibt.”

Dekanatsleiter Gerald Gradwohl (re.) mit seinem Schüler Laurin Reichner (li.) zeigten sich zufrieden mit der Umstellung auf das neue Bachelor/Master-System - "wichtig, um international konkurrenzfähig zu bleiben!". Foto: Foto: BVZ/Kaiser

Alles neu: Konzertsaal, Landesorchester, Website

Abschließend begutachteten Doskozil und Winkler noch den neuen Bautrakt, der von der Landesimmobilientochter LIB geplant wurde im Feber 2024 fertig sein soll. Neben PV-Anlagen, E-Ladestationen, energiesparende LED-Beleuchtung und die umweltfreundliche Holzbauweise setzte sie auf einen Zubau in Richtung Himmel, da so logischerweise kein zusätzlicher Boden versiegelt wird.

Auch die neue Website steht schon inklusive der digitalen Plattform “Haydn the Progressive”, auf der die Arbeiten des JHP frei zugänglich sind (htp.jhp.ac.at). Und am Landesfeiertag, dem 11. November, wird es das erste Konzert des Landesorchester Burgenlands geben, natürlich unter mehr als kräftiger Mitwirkung des JHP.

Noch etwas länger brauchen wird das Finale der Besichtigungstour, der neue, 90 Quadratmeter große Kammermusiksaal für bis zu 60 Gäste. Bei diesem wurden gerade die Fenster eingesetzt. “Ein Selfie, Herr Landeshauptmann?”, hatte einer der dort gerade werkenden Bauarbeiter weniger Berührungsängste gegenüber Doskozil als die JHP-Studierenden. Jedem sein Haydn-Highlight, sozusagen.