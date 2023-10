Food-Blogger Gerhard Dragschitz schwört auf „Mehr is' mehr“

Essen sei seit jeher seine Leidenschaft, gesteht der knapp Zwei-Meter-Hüne, dementsprechend früh begann auch seine kulinarische Reise. Schon bei Mama und Oma schaute er sich so einiges ab und schwang auch bald selbst den Kochlöffel. Den Beruf in der IT-Branche hängte der junge Hobbykoch letztendlich an den Nagel und fokussierte sich gänzlich auf seine eigene kreative Küche. 2015 startete er mit „Motion Cooking“ durch, machte eigene Videos zu seinen Rezepten, stellte diese ins Internet und legte so den Grundstein für seine Erfolgsstory.

„Mein erstes Video zu einem Schokopudding aus Avocados war eine Katastrophe“, erinnert sich der 35-Jährige lachend: „Danach war es learning by doing.“ Dragschitz kocht, backt und verkostet seither unterschiedlichste Gerichte aus aller Herren Länder und verleiht ihnen seine persönliche Note. „Ich mache alles - bis auf Cremetorten, da fehlt mir die Geduld“, gesteht der Spitzenkoch. Die größten Renner auf seinem Food Blog seien „die österreichischen Klassiker“, selbst hat er „per se kein Lieblingsgericht - was ich allerdings jeden Tag essen könnte, ist irgendeine Variante von Pasta.“

Nächster Schritt: ein Kochbuch

Ein eigenes Kochbuch habe er schon längst „unbedingt einmal machen“ wollen, freut sich Dragschitz über die nunmehrige Realisierung. Mitausschlaggebend für die Umsetzung sei dann letztendlich auch die „sehr große“ Nachfrage aus seiner Follower-Community gewesen. „Mehr is' mehr. Rezepte aus aller Welt ohne Rücksicht auf Verluste“ sei eine „Mischung aus Rezepten, die über die Jahre durch Reisen zusammengekommen sind und jenen, die bei der Community ankommen.“ Warum gerade dieser Titel? „Als ich begann, war der Zugang ein anderer, ich bin vielen Trends gefolgt beziehungsweise hab vieles ausprobiert. Ich hab mich auf das zurückbesonnen, was mir taugt - der Genuss steht eindeutig im Vordergrund.“

Der Food-Blogger mit seinem ersten Kochbuch. Foto: zVg Dragschitz

Burgenländischer Wahlsteirer

Vor fünf Jahren ist der Wulkaprodersdorfer der Liebe wegen nach Graz gezogen. Mit seiner Frau teilt er neben der Leidenschaft fürs Kochen auch jene fürs Reisen: „Wir stehen sehr gerne gemeinsam hinter dem Herd und auch wenn wir fortfliegen, dreht sich alles ums Essen. Man lernt so sehr viel über das jeweilige Land.“

Aktuell liegt der Fokus des Paares aber doch eher in der Heimat: „Wir sind beim Hausbauen. Wenn alles fertig ist, wird die neue Küche für meine Videodrehs genutzt. Dann kann ich mich noch mehr austoben“, freut sich Dragschitz. Den Bezug zur Heimat hat der Wahlsteirer übrigens keineswegs verloren: „Ich besuche regelmäßig meine Eltern und Freunde - ich bin schon gerne im Burgenland.“ Vielleicht kommt da ja auch die Familie in den Genuss eines Martini-Gansls à la Gerhard Dragschitz ... - hier jedenfalls schon einmal das Rezept:

Martini-Gansl-Rezept

ZUTATEN:

Gans & Suppe:

2 Zwiebeln

5 Karotten

1 Lauch

1/2 Sellerieknolle

2 EL Pfeffer schwarz, ganz

2 EL Salz, oder mehr - siehe Rezept

4 Nelken

2 Zimtstangen

5 kg Gans, im Ganzen

Gänse-Innereien

Zum Braten:

1 Bund Rosmarin

1 Bund Thymian

1 Orange

2 Äpfel

2 EL Preiselbeermarmelade

Zum Bestreichen:

100 ml vom Gänsefond

2 EL Zucker, braun

1 TL Salz

1 EL Sojasoße

Glasierte Maroni:

100 g Maroni, gegart

1 EL Butter

50 ml Gänsefond

2 TL Honig

Salz

Ein knuspriges Gansl à la Gerhard Dragschitz. Foto: zVg Dragschitz

Zubereitung

Am Vortag:

Fürs Martini Gansl zuerst die Zwiebel mit Schale halbieren und danach in einer Pfanne bei mittlerer bis hoher Temperatur auf der Schnittseite schwarz rösten. Ohne Öl!

Dann Karotten, Lauch und Sellerieknolle 3-4 mal durchschneiden und gemeinsam mit der Zwiebel in einen sehr großen Topf geben. Danach kommen Zimt, Nelken, Pfefferkerne und das Salz hinzu.

Die geputzte Gans dann ohne Innereien – Herz, Leber, Magen – in den Topf geben. Achtung: Die Gans hat oft sehr viel Fett im Bauchraum. Es kann nach dem Braten abgeschöpft, abgefüllt und aufbewahrt werden.

Dann einen Topf mit Wasser füllen, bis die Gans damit bedeckt ist.

Danach erhitzen – das dauert eine Weile – bis das Wasser einmal aufkocht. Hitze dann zurückdrehen und 30 Minuten sehr leicht köcheln und ziehen lassen. Dabei entsteht viel Schaum an der Oberfläche. Diesen dann immer wieder abschöpfen und entsorgen.

Den Topf dann an einem kalten Ort stellen und zugedeckt über Nacht abkühlen lassen.

Folgetag - die Gans braten:

Am Folgetag dann vorsichtig die Gans aus dem Topf nehmen, trocken tupfen und auf einen Bräter mit Rost legen. Den Backofen danach auf 120 °C Ober- und Unterhitze vorheizen.

Das Fett im Topf dann mit einem Suppenschöpfer abschöpfen.

TIPP: Das Fett nicht wegwerfen! In einem kleinen Topf erhitzen bzw. schmelzen und danach in ein verschließbares Glas füllen und im Kühlschrank aufbewahren. 1-2 EL von diesem Fett kann man z. B. zu Bratkartoffeln geben und sie damit rösten. Ein Gedicht!

Zuletzt alles an Gemüse, Gewürzen, usw. aus der Suppe schöpfen und diese dann durch ein feines Sieb oder ein Passiertuch gießen.

Die Gans nun rundherum ordentlich mit Salz würzen. Den Bauchraum mit dem Rosmarin und Thymian füllen. Die Orange heiß waschen, trocken reiben und vierteln. Ebenfalls in den Bauchraum geben und mit den Kräutern mischen. Dann die Äpfel schälen und das Gehäuse ausstechen oder schneiden. Danach mit Preiselbeeren füllen. Äpfel und Gans danach auf einen Bräter mit Gitterrost geben. So, dass die Gans nicht im Saft liegt. Mit der Brustseite nach oben.

Die Gans nun für 3,5 Stunden in den Ofen schieben – Faustregel 1 Stunde pro Kilogramm. Ohne Fett und ohne Innereien kommt meine Gans auf ca. 4 kg.

Währenddessen die Glasur vorbereiten. 100 ml von der Suppe gemeinsam mit braunem Zucker, Salz und Sojasauce leicht köcheln lassen, bis Salz und Zucker sich vollständig aufgelöst haben. Danach in eine Tasse geben und zur Seite stellen.

Die Suppe dann auf die Hälfte reduzieren und am Ende mit Salz abschmecken. Die Menge, die benötigt wird in einen Topf geben und den Rest für ein anderes Mal einfrieren.

Herz, Leber und Mägen dann in etwas Gänsefett sehr heiß braun rösten und danach in der Suppe 3 Stunden bei niedriger Temperatur und mit Deckel weich kochen bzw. ziehen lassen. Ein paar Karotten in Scheiben schneiden und diese ebenfalls mit kochen.

HINWEIS: Die Leber erst kurz vorm Anrichten in die Suppe geben. Die Suppe kann mit Suppennudeln oder Frittaten serviert werden.

Nach den 3,5 Stunden den Ofen auf 200 °C hochdrehen.

Die Gans dann mit der Glasur bepinseln . Diesen Schritt nun alle 5-10 Minuten – ca. 30 Minuten lang – wiederholen. Die Zeit kann variieren. Sobald die Gans schön goldbraun ist, kann man sie aus dem Ofen nehmen.

Für die glasierten Maroni Butter in einer Pfanne bei mittlerer bis hoher Temperatur schaumig werden lassen. Maroni zugeben und 1-2 Minuten durchschwenken. Danach mit der Suppe aufgießen, Honig und eine gute Prise Salz zugeben. 3-4 Minuten braten bzw. bis die Flüssigkeit größtenteils verdunstet ist.

Die Gans dann abschließend aus dem Ofen nehmen und kurz rasten lassen. Mit den Knödeln, dem Rotkraut und den Maroni servieren. Fertig ist unser Martini Gansl!