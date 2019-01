Besondere Sternsinger sah man in diesem Jahr in Donnerskirchens Straßen: Birgit Opitz, Jutta Mezgolits und Petra Heiling schlüpften als fünfte Gruppe in die Rollen der Heiligen Drei Könige, Christoph Gänsbacher begleitete die Gruppe als Stern.

„Wir haben derzeit weniger Ministranten und einige von diesen sind krank“, erzählt Ratsvikar Roman Brunäcker zur zusätzlichen Gruppe. Bereits im letzten Jahr hatten die Damen die Idee, beim Sternsingen mitzumachen. „Heuer haben wir uns dann dazu entschieden, die Idee auch in die Tat umzusetzen“, erklärt Petra Heiling.

Doch warum? „Zwei von uns sind als Kinder schon gegangen und es hat uns schon damals Spaß gemacht. Die anderen beiden konnten wir überreden mitzugehen – sie sind zum ersten Mal dabei“, schmunzelt Birgit Opitz. Und der Spaß war auch in diesem Jahr städniger Begleiter der Gruppe, wie sie bestätigen.