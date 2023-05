Frankie Boy, Heinz und ich

Ein verregneter Tag, ich sitze zu Hause und lese, dass sich am 14. Mai der Todestag von Frank Sinatra zum 25.Mal gejährt hat. Als großer Plattenfan stelle ich betroffen fest, dass mir so ein Vinyl-Ding vom guten alten Frankie-Boy in meiner Sammlung fehlt. Plötzlich steht mir der Sinn nach „My Way“, „Fly Me to the Moon“ und dem an Charme nicht zu übertreffenden „Something Stupid“, das ich sogleich, wenn auch etwas falsch, anstimme. Singen ist zwar nicht meine Stärke, das Problem ist nur, dass ich es leidenschaftlich gerne mache.

Also ab ins Auto und nichts wie hin zum für meinen Geschmack besten Platten- und CD-Geschäft Österreichs: dem coolen „Monroe“. Es liegt in der italienisch angehauchten Matthias-Marckhlgasse, einem Seitengässchen der Eisenstädter Hauptstraße und das schon seit 29 Jahren. Der Inhaber: der Heinz Kovacs, besser bekannt als Monroe. Er ist es auch, der diesem Geschäft das gewisse Etwas verleiht. Lässig ist er, der Heinz, meistens gekleidet in Jeans und T-Shirt, immer freundlich und zuvorkommend.

Gut gelaunt trete ich ein, äußere meinen Wunsch und schon habe ich sie in die Hand: die „Ultimate Sinatra“. Alle Songs sind drauf, die uns unser Leben lang begleiten: Strangers in the Night, Come Fly with Me, Everybody Loves Somebody, um nur einige zu nennen. Ich lasse mir „New York, New York“ vorspielen und bitte den Heinz, der sich mit Musik besser auskennt, als jeder andere: „Erzähl mir was vom Sinatra“. „Pass auf!“, sagt er. „Wie du sicher weißt, Nintschi, war sein Spitzname ‚Ol‘ Blue Eyes‘“. Heinz hält mir ein Cover mit einem Foto von Sinatra entgegen und das erklärt alles. Interessiert schaue ich nun Heinz in die Augen – sein Blau ist auch nicht von schlechten Eltern.

Versonnen versetze ich mich Jahre zurück. 30 um es genau zu nehmen. Damals war der Heinz DJ in der besten, wenn auch einzigen Disco Eisenstadts, dem James Dean. Natürlich haben alle, die was auf sich gehalten haben nur „James“ gesagt. Alles andere wäre uncool gewesen. Immer war ich auf der Tanzfläche, wenn unser DJ „I Will Survive“ aufgelegt hat. Dem Heinz schenkte ich immer ein schüchternes Lächeln, immerhin war er ja acht Jahre älter als ich. Sicher hat er bei seiner damaligen Tätigkeit einen kleinen Hauch von dem Spüren können, was unser Frankie Boy im großen Stil über so viele Jahre genoss: Bewunderung und Ansehen. Dem Heinz ist es nicht zu Kopf gestiegen, dem Ol‘ Blue Eyes aber schon.

„Ja, so spielt das Leben, Nintschi. Sinatra verlor seinen Ruf als Saubermann, hatte zahlreiche Affären und wahrscheinlich enge Kontakte zur Mafia.“ „Das war das Ende vom Lied?“, frage ich enttäuscht, doch einfühlsame DJ versteht die Kunst des Tröstens: „Aber nein, Nintschi! Sein Stern ging bald heller auf als je zuvor. Er wurde zu einem der größten Entertainer und brillierte in Filmen wie „Verdammt in alle Ewigkeit“ und „Die oberen Zehntausend“.“

Nun bin ich beruhigt. Wir plaudern noch ein Weilchen und dann verlasse ich mit einem Lächeln auf den Lippen und meiner neuen LP in der Hand das Monroe und kann es kaum erwarten wiederzukommen zum Heinz, dem Charmantesten, was die Musik zu bieten hat!

