Diskussionen um Zukunft des Neusiedler Sees in Trausdorf und Rust

Über den See wurde in den vergangenen Wochen viel diskutiert. Das überraschende an diesen Diskussionen ist, dass sie nicht immer gleich ausgehen. Einerseits, weil neue Entwicklungen dazukommen. Die Regenfälle der letzten Tage etwa. Hier dämpften der Hydrologe Georg Wolfram und Karl Maracek von der Wasserfachgruppe der Landesregierung bei einer von Esterházy organisierten Diskussion die Erwartungen: Wir bräuchten fünf dieser Niederschläge, damit sich die Aussichten auf den Sommer bessern. Allerdings, so Maracek, zeigen Daten, dass Wasserrückstauungen schnell den Grundwasserspiegel erhöhen können. Das betreffe aber nicht den Einser Kanal: Würde man das gesamte derzeit dort aufgestaute Wasser in den See schütten, gewinne man gerade einmal einen Zentimeter dazu, so Wolfram.

Austrocknung: Doch keine Gefahr für Lungen?

Alois Lang, der Illmitzer Mit-Herausgeber des See-Buches der Esterházy-Stiftung und ehemaliger Nationalpark-Mitarbeiter, entschärfte dafür bisher eher aufgebaute Sorgen über die Giftigkeit des Schlammes: Als der See in den 1860er zuletzt ausgetrocknet war und der Schlamm verblasen wurde, gab es zwar Augenentzündungen, Aufzeichnungen über ernstzunehmende Lungenkrankheiten habe er aber keine gefunden, so Lang.

Was bedeutet der See für die Wirtschaft?

Unter der provokanten Fragestellung „Wer braucht den Neusiedler See?“ wurde auf Einladung der Wirtschaftskammer die Bedeutung des Sees für die Regionalwirtschaft diskutiert. Im Restaurant Katamaran in Rust referierte Professor Peter Zellmann für zahlreiche interessierte Wirtschaftstreibende.

Die Debatte sei, wie die allgemeinen Diskussionskultur, von schwarz-weiß-Denken geprägt, kritisert Zellmann. Und er unterstreicht: „Ein Viertel bis ein Drittel aller Jobs im Nordburgenland sind ,Tourismus-induziert’ und so direkt oder indirekt vom See abhängig.“

„Außer Frage steht, dass der Neusiedler See enorm wichtig für Burgenlands Wirtschaft ist. Nicht nur für die hunderten Hotels, Restaurants und Freizeitbetriebe, sondern für alle Unternehmen im Burgenland. Daher müssen alle Verantwortlichen in Land und Bund zusammenarbeiten, um den See zu erhalten“, betont auch Wirtschaftskammerpräsident Peter Nemeth den Ernst der Lage.

Zellmann spart bei der Veranstaltung auch nicht mit Kritik an der Wissenschaft und ihren Auftraggebern: „Auftragsforschung ist ein großes Übel und dominiert die Wissenschaft.“ Aus wirtschaftlicher Abhängigkeit seien Studien und Analysen daher so gut wie nie objektiv - was ein qualifiziertes Urteil für Medien und ihre Leser deutlich erschwere.

