Wer gewinnt den Song Contest? Experte im BVZ-Gespräch

Sie haben sich für Ihre Masterarbeit mit dem ESC beschäftigt. Wie kamen Sie auf das Thema?

Seit ich acht Jahre alt bin, spiele ich Akkordeon. Ich habe Musikwissenschaften studiert und danach einen Masterstudiengang für Europäische Studien an der FH Burgenland. In meiner Abschlussarbeit wollte ich meine beiden Leidenschaften miteinander verbinden. Ich freue mich sehr, dass die Hochschule mich dabei untestützt hat.

Worum genau geht es in Ihrer Arbeit? Was haben Sie in ihrer Forschungstätigkeit herausgefunden?

Für meine Arbeit habe ich die offizielle ESC Database der Jahre 2016 bis 2022 herangezogen und jeweils die top fünf Songs darauf hin untersucht, inwieweit sie die Europäische Identität offenbaren. In den ausgewählten Songs konnte ich drei Indikatoren für die Bewertung der Europäischen Identität definieren. Diese sind Solidarität, Diversität und Empathie, die intensiv in den bestbewerteten Songs bearbeitet werden.

Außerdem habe ich mir angeschaut, ob Menschen aus EU Ländern diese Themen anders sehen als Menschen aus Nicht-EU Ländern. Ich wollte wissen, ob die Bevölkerung eines Nicht-EU-Landes genauso für ein Diversity-thematisierendes Lied abstimmt, wie die Bewohner*innen eines EU-Mitgliedsstaates. Festhalten lässt sich, dass es keine signifikante Unterscheidung in der Interpretation der Europäischen Identität zwischen EU- und Nicht-EU gibt. Beide Gruppen zeigen ein ähnliches Verhalten, was die Werte Solidarität, Diversität und Empathie betrifft. Fußend auf den Televoting-Zahlen stehen sich die beiden Länder-Gruppen ideologisch also näher, als man vermuten könnte.

Als Experte: Wie sehen Sie die Chancen für einen österreichischen Erfolg?

Also meiner Meinung nach, finde ich vor allem das Bühnenbild von Teya & Salena als sehr gut gestaltet und vor allem als etwas was die Aufmerksamkeit an sich zieht. Den Text find ich auch ziemlich interessant, wobei ich die Idee nicht so ganz nachvollziehen kann, aber auf alle Fälle ziemlich „catchy“ (so sollte es auch sein). Würde mich hier nicht trauen in einer tiefere und detaillierte Auseinandersetzung des Textes zu machen. Melodisch find ich den Song auch ziemlich aufregend und habe so das Gefühl, als ob es ein breiteres Publikum bewirken könnte. Ich schätze, dass auf alle Fälle Österreich in die top 10 endet, überraschet wäre ich nicht wenn Teya und Salena in die Top 5 landen.

Ihre Diplomarbeit haben Sie (laut einer Aussendung) an der FH Burgenland verfasst. Inwiefern ist der ESC für„European Studies“ relevant?

Der Eurovision Songcontest (ESC) ist die meistgesehene Fernsehsendung in Europa und erreichte letztes Jahr 200 Millionen Zuseherinnen und Zuseher. Mit seiner Gründung 1956 wollte man den durch die Weltkriege erschütterten Kontinent Europa einen. Ich bin von der Macht der Musik überzeugt und wollte wissenschaftlich erheben, ob das Musikspektakel tatsächlich dazu beiträgt, die Europäische Identität zu stärken, und was diese überhaupt ausmacht.

Worum genau geht es bei diesem Studium? In welchen Berufsfeldern kann man damit tätig sein.

Der Masterstudiengang European Studies – Management of EU Projects der FH Burgenland geht auf den vorhandenen Bedarf nach EU-Projektmanagement-Kenntnissen in Unternehmen und Institutionen ein. Angesprochen von diesem europaweit einzigartigen Studiengang werden all jene, die EU-Projekte umsetzen wollen. Die Bandbreite reicht dabei von der Arbeit in der Verwaltung, also Bund, Länder, Gemeinden über Firmen, Hochschulen oder andere Institutionen.

