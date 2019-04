21. Gitarrenfestival in Rust erinnert an Alirio Diaz .

In der Storchenstadt Rust sind ab Sonntag wieder Gitarrenklänge im Seehof zu hören. Zum 21. Mal findet das Internationale Gitarrenfestival statt. Am letzten Tag, am 18. April, führt ein Sonderkonzert mit Pianistin Marialena Fernandes in den Wiener Musikverein.