Genussmarkt in der Purbacher Kellergasse

In der Purbacher Kellergasse dreht sich am Samstag und Sonntag alles um Kulinarik und Kunsthandwerk. Bei freiem Eintritt verköstigen Foodtrucks von Pannatura und vom Biohof Unger die Gäste mit regionalen Schmankerln. Natürlich darf auch das passende Glas Purbacher Wein nicht fehlen. Am Sonntag (14 Uhr) lädt das Wirtshaussingen unter Leitung von Leopold Schlosser zum Mitmachen.

Das Angebot im Überblick

Kulinarik

Biohof Unger, Produkte rund ums Bioschweinefleisch, warme Würstel, Aufstrichbrote, Krautfleisch uvm., Oberschützen

Danielas Konditorei – Mehlspeisen, BIO-coffee to go, Purbach

Westwindbrauerei, Bio-Bier vom Feinsten, Deutsch Jahrndorf

Dorfbrennerei Gols, Destillate, Liköre & Longdrinks, Gols

PANNATURA, Regionaler Wildleberkäse im Bio-Weckerl oder Pulled Pork Burger, Wildprodukte, Burgenland

Genuss – Aussteller

Gemüseraritäten Iris – Bio-Frischgemüse und Jungpflanzen, Purbach

Tschida Chili – Chiliprodukte aller Art und Jungpflanzen, Illmitz

Lausahof Pinterich – Selchwaren und Wurst vom schwäbisch-hällischen Landschwein, Freilandgeflügelfleisch, vorbereitet zum Grillen, frische Eier, Schützen am Gebirge

MANUFABA Seewinkler BIO-TOFU – vegane Gerichte im Glas, Frauenkirchen

Connys Frucht in Form – Biohimbeerprodukte, Honigprodukte, Traubensaft, Illmitz

Pilz & more Tobler – Produkte von Austernseitlingen, Breitenbrunn

Bio Imkerei Gartner – Bio-Bienenprodukte BIO-Oxymel, Naturkosmetik von der Biene und Schmuck, Neusiedl am See

Husltalerhof – Kräuter, Heilpflanzen, Sommerblumen, Eingelegtes, Rohr im Burgenland (Sonntag)

Kirschen-Genussquelle – Kirschenprodukte (Samstag)

Olivenexpress – Olivenöl, Paradeiser eingelegt, Keramik, Ritzing/Peloponnes

Kunstaussteller

Rotfeder Kerzen – handgegossene Duftkerzen aus pflanzlichen Rohstoffen, Mönchhof

HolzKunst Kranixfeld – Schmuck, Krawatten, Wanduhren, Schreibgeräte, Loipersbach

mon-i –upcycling Tiere, Sorgenfresser und kleine Geschenke, Trautmannsdorf

Sabine Werkt – Kunsthandwerk, Gols

Seewinkler Naturkosmetik - handgerührte Naturkosmetik, Wallern

Josef Stöckl „Besonderes aus Holz“ - Gedrechseltes, Neusiedl am See

Roswitha Tunkel – Handtaschen, Pinkafeld

Hagesusse – Kräutertees, Kräutersalze, Räucherwerk und Zubehör, Forchtenstein

