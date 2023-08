Klassik in der Ruster Fischerkirche

Am Samstag verwandelt der Kulturverein Rust die Fischerkirche in ein Konzerthaus. Klassik auf Orgel und Trompete – das gibt es nicht alle Tage. Bernhard Macheiner spielt dabei auf der Orgel in den historischen Gemäuern der romanischen Kleinkirche aus dem 12. Jahrhundert.

Die Karten können bei dem Kulturverein Rust unter kulturverein.rust@gmx.at oder 0664/3728451 (Erwin Zehetner) um 20 Euro erworben werden. Die Akustik im historischen Gemäuer gilt dank der in Wölbungen der Strebepfeiler eingemauerten Tontöpfe als einzigartig. Beginn ist um 20 Uhr.

Einen Vorgeschmack auf die Klassik-Konzerte in der Fischerkirche gibt es hier: