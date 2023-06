Was ist los im Bezirk Eisenstadt?

1. JUNI

Eisenstadt: „Der Mensch als moralische Person, das Übel und Gott“ – philosophische Gesprächsrunde mit Prof. Markus Riedenauer um 19 Uhr im Haus der Begegnung.

„Kochen in der Kiste“ – Kochworkshop um 17 Uhr im FreuRaum. Informationen und Anmeldungen unter: www.freu-raum.at.

Frühlingsfest im Weinschwein. Beginn ist um 19 Uhr.

Neufeld: Weintage vom 1.6. bis 3.6., jeweils von 18 bis 23 Uhr im Strandbad Neufelder See. Eintritt frei.

2. JUNI

„Lange Nacht der Kirchen“ – teilnehmende Pfarren unter www.langenachtderkirchen.at.

Breitenbrunn: „Wildkräuter & Wyda“ – Kräuterwanderung um 14 Uhr. Anmeldungen unter 0660/4637156 oder welcome@karinhartmann.at erforderlich. Ein weiterer Termin ist der 30.6.

Eisenstadt: „Unterwegs mit Luigi Tomasini“ – Führung um 17 Uhr für die Dauer von zirka drei Stunden. Anmeldungen unter 02682/67390 oder eisenstadt@burgenland.info.

„Auf schaurigen Spuren durchs Museum“ – Sonderführung um 18 Uhr durch das Langesmuseum. Anmeldung erforderlich.

„Elvis – the 50's Collection“ um 19.30 Uhr im KUZ. Infos unter 02682/719-3000 oder eisenstadt@kulturzentren.at.

Klingenbach: „Hrvatska Festa“ der ÖVP ab 17 Uhr im GH Gregoritsch. Eintritt freie Spende.

Loretto: Circusprojekt der Volksschule. Beginn ist um 15 Uhr.

Mörbisch: „Mörbisch zur Weinblüte“ vom 2.6. bis 4.6. bei den Mörbischer Weinbauern. Infos und Programm unter: www.weinausmoerbisch.at.

Starnacht am Neusiedler See am 2.6. und 3.6., jeweils um 19.30 Uhr auf der Seebühne.

Oggau: „10 Jahresjubiläum des Künstlerkreis Oggau“ vom 2.6. bis 4.6. im Gemeindezentrum.

Rust: 2. Ruster Oldtimer Treffen des „2 Rad Clubs“ am 2.6. und 3.6. auf der Storchenwiese. Start am 2.6., um 10 Uhr. Nähere Infos unter: www.ruster2radclub.at

Stotzing: FF-Heuriger vom 2.6. bis 4.6. im Feuerwehrhaus.

Trausdorf: Eröffnung des „Smovey Parcours“ um 15 Uhr in der Nähe des Kladlerteiches.

3. JUNI

Donnerskirchen: Hofmarkt und Familienfeste am 3.6. und 4.6., 10 bis 18 Uhr am Bio Landgut Esterházy. Eintritt frei.

Eisenstadt: „Komm mit durch Eisenstadt“ – geführter Stadtspaziergang um 10 Uhr. Anmeldung unter 02682/67390 oder eisenstadt@burgenland.info.

„Regency Picknick im Grünen“ um 13 Uhr im Schlosspark. Anmeldungen unter 0664/1357135 oder georg.geml@kochkulturmuseum.at.

„Kinder Yoga“ für Kinder von fünf bis siebenJahren um 14 Uhr im E_Cube. Anmeldung unter www.ecube.at.

„Pippi Langstrumpf als Musical“ um 14.30 Uhr im KUZ.

Hornstein: „Ausgewogene regionale Kost“ – Kochkurs im Rahmen von „Gesundes Dorf“ um 10 Uhr im Forsthaus. Anmeldung unter gesundesdorfhornstein@gmail.com.

Kleinhöflein: Sommerkonzert der Winzerkapelle Kleinhöflein um 19 Uhr im Turnsaal der Volksschule. Karten bei den Musikannten sowie im 2beans erhältlich.

Oslip: „Zwei Tage unser Fest“ am 3.6., ab 16 Uhr und 4.6., ab 11 Uhr im Csello.

Rust: „Prost in Rust“ – Meet & Greet, Weinverkostung, Urbane Beats, Kabarett, Kulinarik ab18.30 Uhr im Seehof. Anmeldungen erbeten unter www.prostausrust.at.

St. Georgen: 8. Rebblütenfest der St. Georgener Rebe von 15 bis 20 Uhr. Treffpunkt direkt im Weingarten der St. Georgener Rebe. Anmeldungen erbeten unter 02682/66607 oder weingut@hans-moser.at (bis 2.6.).

St. Margarethen: Feuerwehrfest beim Feuerwehrhaus. Am 3.6., ab 19.30 Uhr, live Musik mit „M&M“ ab 20.30 Uhr. Sonntag, 4.6. ab 11 Uhr Frühschoppen mit dem Musikverein.

Wimpassing: Sommerkonzert der Chorgemeinschaft um 18 Uhr in der Pfarrkirche. Eintritt freie Spende.

Bilderbuch Lamawanderung der – Treffpunkt um 10 Uhr bei der Bücherei.

Zillingtal: Tag der Blasmusik des Musikvereins Dorfmusik Zillingtal. Treffpunkte: 14 Uhr – Trotschplatzerl, 15.30 Uhr – Hirmer Straße/Gemeinde, 16.30 Uhr – Obere Weideäcker. Ab 18 Uhr Dämmerschoppen mit dem MV Pöttsching in der Alten Schule.

4. JUNI

Purbach: Konzert der Formation „PurGes“ um 16.30 Uhr im Pfarrhof/Pfarrstadl. Karten bei den Chormitgliedern, an der Abendkassa sowie über die Homepage erhältlich.

Rust: Pfarrfest der römisch-katholischen Pfarre ab 11 Uhr im Pfarrhofgarten. Festgottesdienst um 10 Uhr in der Kirche.

„Freundschafts Mitspiellesung“ für Kinder um 16 Uhr in der Wortwerkstatt im Bioweingut Schreiner.

St. Margarethen: Familienfest um 14 und 16 Uhr im Steinbruch. Infos und Tickets unter 02682/63004-7600 oder ausstellung@esterhazy.at.

Kameraden- und Heimkehrertreffen des Kameradschaftsbundes am Koglberg. Empfang der Ehrengäste um 8 Uhr beim Parkplatz Römersteinbruch, 9.30 Uhr – Marsch zur Gedenkstätte, 10 Uhr – Wortgottesdienst.

5. JUNI

Großhöflein: Treffen der Osteoporose Selbsthilfegruppe von 17 bis 19 Uhr in der Großhöfleiner Zeche.

Hornstein: Kinder Töpfern um 15 Uhr und Erwachsenen Töpfern um 17 Uhr im Atelier Seifried. Anmeldungen unter 0664/4216273 erforderlich.

6. JUNI

Eisenstadt: „Die große Hitze von Jörg Mauthe“ – gehen und erzählen um 18 Uhr im Schlosspark. Anmeldung und Informationen unter andrea.holzinger@literaturhausmattersburg.at.

7. JUNI

Eisenstadt: „Auf der Suche nach unserem Bücherdrachen“ – gemeinsam mit Märchenerzählerin Isabella Nestler auf der Suche nach Fridolin. Treffpunkt um 15 Uhr beim Indoorspielplatz. Anmeldungen unter 02682/705-713 oder edith.sommer@eisenstadt.at. Anwesenheit einer Begleitperson erforderlich.

Leithaprodersdorf: „Wiesenfest meets Hüttengaudi“des SVL auf der Eventwiese. Einlass um 19.30 Uhr.

Wulkaprodersdorf: Kroatischer Abend mit der Tamburica Poljanci um Heurigen Wohlrab. Beginn ist um 18 Uhr

WOCHENTIPPS

Breitenbrunn: „Weinkulturwanderung mit Winzerjause“ jeden Dienstag und Freitag ab 2.6. bis 31.10. um 14 Uhr. Anmeldungen unter 0676/4031757 erforderlich.

Eisenstadt: „LIMA“ – Bewegungs- und Gedächtnistraining für Senioren jeden Freitag von 9.30 bis 11 Uhr im Haus der Begegnung. Nähere Informationen und Anmeldungen unter 02682/63290.

„Spielzwerge“ jeden Montag von 10 bis 11 Uhr im Generationenzentrum Eisenstadt. Informationen unter 02682/705-512 oder 02682/705-522.

„Stadtführung Eisenstadt“ jeden Donnerstag bis Oktober um 14 Uhr. Anmeldung en und Informationen unter 02682/67390 oder eisenstadt@burgenland.info.

„Haydn Kräutergarten“ – geöffnet jeden ersten Mittwoch im Monat bis September von 10 bis 12 Uhr und von 14 bis 16 Uhr. Infos unter 02682/719-6000 oder office@haydnhaus.at.

Rust: „Auf den Spuren des Winzerkönigs“ – Oldtimer Traktorfahrt bis Ende September immer Dienstag, Donnerstag und Samstag um 17 Uhr. Anmeldungen unter 0664/9236867 oder winzerhof-lehner@gmx.at.

„Erlebnisreiche Stadtführung“ bis 24.10., jeden Dienstag und Samstag um 10.30 Uhr. Informationen unter 0676/4408211 oder gerald.szivacz@bnet.at.

BAUERNMÄRKTE

Eisenstadt: Jeden Freitag, 7 bis 12 Uhr in der FUZO.

Markthalle Kulinarium Burgenland in den Stallungen des Schlosses Esterházy. Freitag und Samstag von 8.30 bis 13 Uhr.

AUSSTELLUNGEN

Eisenstadt: „Melinda Esterházy - Das Leben hat mir viel geschenkt“ – Ausstellung auf Schloss Esterházy. Zu besichtigen Dienstag bis Sonntag, von 10 bis 17.30 Uhr.

„Das Burgenland - Land in Bewegung - Land der Bewegung“ – ganzjährige Dauerausstellung im Landesmuseum Burgenland.

„Tradition und Brauchtum“ – Dauerausstellung ganzjährig im Landesmuseum Burgenland zu besichtigen.

„Der Fluss als Grenze - leben an Lafnitz und Leitha“ – Sonderausstellung bis 11.11. im Landesmuseum.

„Pannonische Geschichten“ – Sonderausstellung bis 11.11. im Diözesanmuseum. Zu besichtigen jeweils Montag bis Freitag, 10 bis 13 Uhr und 14 bis 17 Uhr sowie Samstag, Sonn- und Feiertag für Gruppen gegen Voranmeldung unter 0676/880701017.

„Haydn@home: Privates, Wissenswertes, Amüsantes“ – Ausstellung bis 12.11. im Haydn-Haus.

„The Chairman. Geschichten von regionalen Objekten und regionalen Zusammenhängen“ – Ausstellung von Designer und Architekt Martin Mostböck bis 11.6. in der Landesgalerie.

„Weltbürgerschaft“ – Ausstellung im ÖJAB Haus. Besichtigungsmöglichkeiten währen der Bürozeiten, Montag bis Freitag, 8 bis 16 Uhr.

„*INTIMITÄT* - Feelings are fact“ – Ausstellung bis 11.6. im Kunstverein Eisenstadt.

„Fritz Miedler“ – Ausstellung bis 25.8. im Haus der Begegnung.

„Tauchen im Blaufränkischland“ – Arbeiten auf Leinwand, Holz und Papier von Manfred Leirer bis 30.6. in der Rathaus Galerie.

„Streckhöfe für Kinder“ – Ausstellung im Rahmen des Jahresschwerpunktes „Ressource Boden“ für Kinder von acht bis 14 Jahren bis 1.7. im Architekturraum Burgenland. Eröffnung am 2.6., um 18 Uhr.

„Pannonia“ – Freiluftausstellung von Fotografen burgenländischer und ungarischer Fotoclubs am 2.6., um 18 Uhr am Kalvarienbergplatz.

Hornstein: „Arcryl, Aquarelle und Collagen“ von Maria Miedler bis 31.12. in der Rathaus Galerie.

Oggau: „10 Jahre Künstlerkreis Oggau“ – Austellung am 3.6., 14 bis 18 Uhr, 4.6., 10.30 bis 17 Uhr im Gemeindezentrum. Eröffnung am 2.6., um 19 Uhr.

