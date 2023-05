Wohin am Wochenende? Viel los im Bezirk Eisenstadt

5. MAI

Breitenbrunn: „Lakesound Breitenbrunn“ – Konzert mit Resi Reiner und Bundspecht um 19 Uhr im Seebad.

Eisenstadt: Muttertags-Shopping bis 20 Uhr in der FUZO.

„Geschichte(n) eines Hauses“ – Themenführung um 14 Uhr im Landhaus. Anmeldungen unter 02682/61363 oder info@vhs-burgenland.at.

„Schlosspark - ganz fürstlich für alle“ – Führung um 16 Uhr. Anmeldung unter 02682/67390 oder eisenstadt@burgenland.info.

„Auf schaurigen Spuren durchs Museum“ – Sonderführung um 18 Uhr im Landesmuseum. Anmeldungen unter 02682/719-4000 oder office@landesmuseum-burgenland.at.

„Begegnungsabend Indonesien-Österreich“ um 18.30 Uhr in der Bergkirche. Eintritt freie Spende zugunsten des Kirchenprojektes in Kelimado, Flores in Indonesien.

Großhöflein: „Vollmondwanderung“ im Rahmen von „Gesundes Dorf“ von 20 bis 22 Uhr. Treffpunkt am Parkplatz Eisenstädter Straße.

Leithaprodersdorf: „Gaumenfreuden im Frühling“ bei Weinbau Dragschitz, Eder am Spitz, Weinbau Georg Menitz und Weingut Züger von 15 bis 22 Uhr.

Rust: See Opening von 5. bis 7. Mai im Seebad Rust mit Live-Musik, Kanu-Tour durchs Schilf und großer Eröffnungsfeier des neuen Restaurant „Tesla am See“

6. MAI

Eisenstadt: Jungpflanzenmarkt von 8 bis 12 Uhr in der FUZO.

„Komm mit durch Eisenstadt“ – geführter Spaziergang um 10 Uhr. Anmeldung unter 02682/67390 oder eisenstadt@burgenland.info.

Hornstein: Tag der offenen Ateliertür am 6.5., 12 bis 18 Uhr sowie 7.5., 10 bis 18 Uhr im Atelier Seifried.

Klingenbach: „Waldbaden - in die Atmosphäre des Waldes eintauchen“ im Rahmen von „Gesundes Dorf“ von 13.30 bis 16.30 Uhr. Anmeldungen erforderlich.

Mörbisch: See Opening im Seebad Mörbisch mit Kinder-Mitmach-Konzert, Parcours, ABBA-Karaoke uvm.

Müllendorf: „155 Jahre Chor-Musikgeschichte“ – Jubiläumskonzert um 17 Uhr in der Mehrzweckhalle Müllendorf.

Neufeld: Familienfest beim See Opening ab 11 Uhr am Neufelder See.

Oggau: Sektfrühstück der SPÖ Frauen zum Muttertag ab 9 Uhr im Gemeindeamt.

Oslip: „Roko i Jela“ – Theateraufführung der Tamburica Uzlop am 6.5., 20 Uhr sowie 7.5., 19 Uhr im Pfarrheim.

Purbach: „Ice Break“ der Volkstanzgruppe ab 19 Uhr am Festplatz.

Wimpassing: Wimpassinger „Tanz in den Mai“ im GH Wahl. 16 bis 18.30 Uhr Kinderprogramm mit den Kinderfreunden, ab 19.30 Uhr musikalische Unterhaltung mit den „Cadillacs“.

Wulkaprodersdorf: Blumen- und Gemüsepflanzenmarkt von 9 bis 13 Uhr am Feuerwehrplatz.

7. MAI

„OFFEN - bildende Kunst Burgenland“- offene Ateliers, Werkstätten und Arbeitsräume von 10 bis 18 Uhr bei diversen Künstlern. Nähere Informationen und Programm unter www.bildendekunstburgenland.at.

Eisenstadt: „Lenny der fliegende Hund“ – Kindertheater um 14 und 16.30 Uhr im KUZ.

„Wald- und Wiesenfrühschoppen“ bei der Pfadfinderhütte. Beginn ist um 10 Uhr mit einer Feldmesse, 11 bis 14 Uhr - Winzerkapelle Kleinhöflein, 13.30 bis 15 Uhr - Kinderrallye.

„Gemeinauftrag Leila“ – Kreativworkshop zur Sonderausstellung um 10.30 Uhr im Landesmuseum. Anmeldungen: 02682/719-4000 oder office@landesmuseum-burgenland.at.

Großhöflein: Muttertagsfeier um 15 Uhr im Gemeindesaal.

St. Margarethen: Maifest der Volkstanzgruppe ab 14 Uhr am Hauptplatz.

Schützen: Kirtag und Tag der Blasmusik am Dorfplatz. Start ist um 9 Uhr mit einer Instrumental- Messe am Dorfplatz, ab 10 Uhr Frühschoppen mit dem MV Bauernkapelle Schützen.

Stotzing: Tag der Feuerwehr von 14 bis 18 Uhr im Feuerwehrhaus.

8. MAI

Eisenstadt: „After Work mit live Musik“ um 17 Uhr in der Cucina Nostra. Reservierungen unter 02682/24811 oder afterwork@cucina-nostra.at.

Großhöflein: Treffen der Osteoporose Selbsthilfegruppe von 17 bis 19 Uhr in der Großhöfleiner Zeche.

9. MAI

Eisenstadt: „Solo zu zweit“ – Konstantin Wecker mit Jo Barnikel um 19.30 Uhr im KUZ.

Kleinhöflein: „Blasmusik im Dorf“ mit der Winzerkapelle Kleinhöflein um 18.30 Uhr in der Josef Lentsch Straße.

Wochen-Tipps

Eisenstadt: „Stadtführung Eisenstadt“ jeden Donnerstag von April bis Oktober um 14 Uhr. Anmeldung und Informationen unter 02682/67390 oder eisenstadt@burgenland.info.

Rust: „Erlebnisreiche Stadtführung“ bis 24.10., jeden Dienstag und Samstag um 10.30 Uhr. Nähere Informationen unter 0676/4408211 oder gerald.szivacz@bnet.at.

BAUERNMARKT

Eisenstadt: Jeden Freitag von 7 bis 12 Uhr in der FUZO.

