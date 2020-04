Dubai, Sri Lanka, Kuala Lumpur, Thailand. Es war eine traumhafte Tour, die von einem Albtraum beendet wurde: Die Corona-Maßnahmen zwangen die ehemalige Miss Burgenland, Viviane Reinhardt, ihre Weltreise abzubrechen.

Jetzt ist die 24-jährige Bloggerin in ihrem Elternhaus in Neufeld in zweiwöchiger Quarantäne. Dort erzählte sie der BVZ – natürlich telefonisch – von ihrem Abenteuer.

Corona weltweit: Von „nix“ bis „Panik“

„Im Feber sind wir in Dubai gestartet. Da war von Corona keine Rede“, schildert Reinhardt die damalige Corona-Situation.

Reinhardt Von exotischen Paradies in die Quarantäne. Ex-Miss-Burgenland Viviane Reinhardt musste die Blogger-Reise um die Welt abbrechen.

„Beim nächsten Halt in Sri Lanka war von Corona kaum die Rede. Aber In Kuala Lumpur gab es an unserem letzten Tag einen positiven Fall und die Panik brach aus. Am nächsten Tag in Thailand: wieder nix.“

Den Heimflug wollte Reinhardt sicherheitshalber aber doch so schnell wie möglich antreten. Es war die richtige Entscheidung: Sie hatte den letzten Flug aus Bangkok bekommen.

„Oh mein Gott, die Asiaten kommen!“

„Die negativste Erfahrung war, die Panik am Flughafen in Wien zu sehen. Passagiere und sogar Bodenpersonal haben auf uns gezeigt und geschrien ‚Oh Gott, die Asiaten kommen! Halten Sie Abstand!‘ Das war nicht schön“, erzählt Reinhardt traurig.

zVg/Reinhardt Von exotischen Paradies in die Quarantäne. Ex-Miss-Burgenland Viviane Reinhardt musste die Blogger-Reise um die Welt abbrechen.

Die Einreise selbst war unproblematisch, die Passagiere wurden in Gruppen zu rund 20 Menschen geteilt, nach der Fiebermessung musste sie sich dann schriftlich zur Heimquarantäne verpflichten. „Reine Vorsichtsmaßnahme“, beruhigt Reinhardt ihre Fans lachend.

Einblicke in das Quarantäne-Leben der hübschen Neufelderin findet ihr hier sowie auf Reinhardts Instagram-Auftritt: instagram.com/vivianereinhardt