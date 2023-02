Krankenpflege-Studium ab Herbst 2023 auch an FH in Eisenstadt

Zu den bestehenden 50 Anfänger-Studienplätzen in Pinkafeld kommen jährlich weitere 25 in Eisenstadt hinzu, hieß es am Dienstag in einer Aussendung.

Der Bedarf an professionell ausgebildetem Personal im Gesundheitswesen sei groß. "Wir wollen damit einen wesentlichen Beitrag zur Versorgungsqualität und -sicherheit im Land leisten, nämlich auch dahingehend, dass wir im Burgenland verstärkt ausbilden", erklärte Studiengangsleiterin Nadine Graf. Insgesamt stehen Interessierten ab Herbst 75 Ausbildungsplätze jährlich zur Verfügung.

