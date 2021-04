Biker fuhr weiter: Prozess in Eisenstadt vertagt .

Ein 34-jähriger Burgenländer ist am Dienstag in Eisenstadt vor Gericht gestanden, weil er Anfang Dezember in einem Wald in Salmannsdorf (Bezirk Oberpullendorf) mit seinem Motorrad einen 61-jährigen Mann angefahren und danach Fahrerflucht begangen haben soll. Der Angeklagte bekannte sich nicht schuldig und erzählte eine von den Schilderungen des Opfers abweichende Version des Unfalls. Der Prozess wurde vertagt.