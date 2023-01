Südfrüchte-Aktion im Weltladen Eisenstadt

Werbung

„Es kommen immer Leute, die eigentlich keine typische Weltladen-Kundschaft sind“, freuen sich Anneluise Kämmerer und Petra Geiger-Kletzl. Südfrüchte wie Orangen, Mandarinen und Zitronen direkt von Partner-Landwirtschaften der Fair Trade-Organisation EZA bestellen zu können, ist den Menschen in Eisenstadt sichtlich ein Anliegen. Ihre Rückmeldungen sind eindeutig: Die Früchte würden besser schmecken als im Supermarkt, außerdem könne man sich sicher sein, dass die Bäuerinnen und Bauern einen gerechten Lohn bekommen.

Gestartet habe die Bestell-Aktion schon in der Saison 2021/22, jetzt habe sie so richtig Fahrt aufgenommen. „70 Tonnen werden österreichweit an 85 Weltläden geliefert. Allein hier in Eisenstadt werden pro Liefertermin 1.680 Kilo Südfrüchte bestellt, in abfallfreien Kisten geliefert und von der Kundschaft abgeholt“, erklärt Geiger-Kletzl das Prinzip. Ein interessantes Angebot für alle, betont sie: „Zu uns kommt jede Alters- und Bildungsschicht.“ Die Leute seien dann immer überrascht, was es im Weltladen alles noch so gibt, lacht die erfahrene Mitarbeiterin.

Es gibt sechs Liefertermine pro Saison (siehe Infobox), danach kommen schon die ersten heimischen Früchte.

