Wirtin ging auf Schwiegertochter los

Im Wirtshaus einer Familie aus dem Bezirk Eisenstadt kam es am 1. Juni 2023 zum Streit. Der Sohn der Familie und dessen Frau lebten in Scheidung, gestritten wurde um eine Ausgleichszahlung in Höhe von 165.000 Euro, auf der die 49-jährige Schwiegertochter bestand.

Ihre Schwiegermutter habe sie von hinten gepackt und sie umgedreht, berichtete die Schwiegertochter vor Gericht. „Sie riss mir das T-Shirt runter und schrie, ich soll das Haus verlassen.“

Wirtin soll gedroht haben: „Ich bringe dich um“

„Was willst du noch leben, ich mach dich um einen Kopf kürzer, ich bringe dich um“, soll die Wirtin gedroht haben.

Ihr Mann habe ihr nach dieser Attacke 100 Euro hingeschmissen und gesagt: „Sch*** dich nicht an, kauf dir ein neues T-Shirt“, so die Schwiegertochter der Wirtin.

Bitter beklagte sie sich: „Ich habe 15 bis 17 Stunden pro Tag gearbeitet und kann mir das als Dank anhören!“

Wirtin: „Bin zu so einer Rauferei nicht fähig“

„Wie ist es möglich, dass sie eine solche Unwahrheit erzählt?“, erwiderte die Wirtin. Sie habe Schulter- und Knieschmerzen und sei „zu so einer Rauferei nicht fähig“.

„Ich bleibe dabei“, hielt die Schwiegertochter die Vorwürfe aufrecht. Sie war unmittelbar nach dem Vorfall im Wirtshaus der Schwiegereltern zur Polizei gegangen und hatte Anzeige erstattet.

„Sie weinte, als sie kam“, erinnerte sich die Polizistin, die damals Dienst gehabt hatte. Das zerrissene Leiberl der 49-Jährigen habe sie gesehen und ebenso einen roten Kratzer im Dekolleté der Frau. „Sie erwähnte auch, dass sie Angst vor der Schwiegermutter hat“, ergänzte die Polizistin.

Die Wirtin, eine weißhaarige ältere Dame, bestritt, einen Fehler gemacht zu haben. „Ich verstehe das alles nicht und gebe nichts zu“, sagte sie.

„Wenn es zu einem Streit gekommen ist und es Ihnen leid tut, dann sollten Sie es zugeben“, ermahnte Richterin Karin Knöchl die Angeklagte und bot ihr im Fall einer Verantwortungsübernahme eine Diversion an.

Wirtin wollte nichts zugeben

„Ich habe nichts davon gemacht“, bekannte sich die Wirtin weiterhin zu den Anklagepunkten nicht schuldig.

Sie habe die Schwiegertochter nur ermahnt, weil diese „so laut“ gewesen sei. Drohungen habe sie nicht geäußert, sie habe der 49-Jährigen auch nicht das Leiberl zerrissen oder sie gekratzt.

600 Euro Geldstrafe verhängt

Die Wirtin wurde am Freitag, 18. August, wegen der begangenen Körperverletzung und der Sachbeschädigung durch Zerreißen des T-Shirts schuldig gesprochen und zu einer Geldstrafe von 600 Euro verurteilt.

Den Tatbestand der gefährlichen Drohung nahm die Richterin als nicht verwirklicht an, die Worte seien gefallen, um den körperlichen Übergriff anzukündigen.

Für eine „Ersttäterin im fortgeschrittenen Alter“ sei die Strafe angemessen, so die Richterin. Die Wirtin gab zum Urteil keine Erklärung ab, dieses ist nicht rechtskräftig.