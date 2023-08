Indoor-Spielplatz zieht ins Sportzentrum Eisenstadt

In den vergangenen Jahren zählte der Indoorspielplatz 45.000 Besucher, nun zieht er um, kündigte Bürgermeister Thomas Steiner an, da dort in der stadteigenen Immobilie die Räumlichkeiten des Fitnesscenters frei wurden: „Diese eignen sich bestens für den Indoorspielplatz. Das führt nicht nur zu Einsparungen bei Kosten, sondern bieten auch mehr Platz für die beliebten Geburtstagsfeiern bei Fanny und Ferdinand. Die steigende Nachfrage an Geburtstagsfeiern hat uns gezeigt, dass wir hier unser Angebot erweitern müssen. Daher haben wir einen eigenen Partyraum geschaffen, in dem gefeiert werden kann“, erläutert Bürgermeister Thomas.

Seit der Eröffnung des Indoorspielplatzes im Jahr 2018 wurden 441 Geburtstagsfeiern gebucht. Der Partyraum bietet aber nicht nur Platz für Feiern, sondern steht allen Gästen des Indoorspielplatzes zur Verfügung, um Getränke und Snacks zu konsumieren.

Neu ist auch ein eigener Still- und Wickelraum, in dem sich Mütter mit Babys zurückziehen können.

Die beliebten Spielgeräte wie den Kletterturm mit Bällebad, der Kleinkindbereich, Werkbank, Eiswagen, Puppenhaus & mehr wird man auch im neuen Indoorspielplatz finden. Eine eigene, gemütliche Ecke mit Bilderbüchern, einem Mal- und Basteltisch sowie ein Legotisch runden das Angebot ab.

Im Außenbereich befindet sich die Trampolinanlage sowie ein Kreativbereich, in dem die Kinder mit Malkreiden ihrer Fantasie freien Lauf lassen können.