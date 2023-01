Make-Up Kurs für krebskranke Frauen: Teilnehmerin berichtet

Werbung

Seit dem Jahr 2018 bot das Duo Catharina Flieger und Birgit Machtinger den ersten kostenfreien Make-Up Kurs für an Krebs erkrankte Mädchen und Frauen unter dem Namen „Feel Again“ in Eisenstadt an.

Seitdem werden die Schminkkurse monatlich in einem kleinen Rahmen veranstaltet. In den letzten Jahren wurde bereits 80 Frauen dadurch zu einem besseren Wohlbefinden verholfen, so auch Daniela Taschner.

Fotografin Birgit Machtinger und Make-Up-Artistin Catharina Flieger: Krebspatientinnen sollen „wieder etwas fühlen“. Foto: Foto Machtinger

Im Januar 2020 bekam Daniela Taschner aus Sieggraben die Diagnose, dass sie an Krebs erkrankt ist. Für die 44-Jährige war dies ein absoluter Schockmoment. „Als die Ärztin mir die Diagnose damals erklärt hat, war ich eigentlich nur mehr körperlich anwesend“, erinnert sie sich zurück.

Unendlich viele Gedanken schossen ihr in dem Moment durch den Kopf und Fragen, auf die sie bis heute noch keine Antworten bekommen hat. „Werde ich lange genug da sein, um meine Kinder aufwachsen zu sehen? Werden sie auch ohne mich zurechtkommen? All diese Fragen beschäftigen die Burgenländerin seit zwei Jahren. „Wird man mit seiner Sterblichkeit das erste Mal so richtig konfrontiert, ist es echt ein Gefühl, als ob man fällt und fällt, einfach ins Unendliche“, versucht Daniela ihre Gefühlslage zu beschreiben.

Ihren Kindern von ihrer Erkrankung zu erzählen, war für Daniela mit der schwerste Schritt. „Anfangs konnte ich es den Kindern nicht sagen, sie haben aber sehr wohl gespürt, dass irgendwas nicht stimmt“, berichtet die Mutter. Ihren Eltern, Schwiegereltern und Freunden schenkte Daniela sofort reinen Wein ein. Seitdem kann sie auf die Unterstützung ihrer gesamten Familie und Freunde bauen.

Immer ein Lächeln auf den Lippen

Obwohl Daniela an einer unheilbaren Form von Krebs erkrankte, versucht sie stark zu bleiben. Stark für ihre Familie aber vor allem auch für sich selbst. So geht die 44-Jährige auch sehr offen mit ihrer Krankheit um behält ihr Lächeln auch in dieser schweren Zeit. „Ich kläre mein Gegenüber eigentlich immer über meine Situation auf. Der Krebs ist mein Beifahrer und das wird er auch bleiben, daher möchte ich es auch gar nicht verheimlichen“, führt sie weiter aus.

Auch wenn sie die Krankheit wohl nie gänzlich besiegen wird, bleibt die Burgenländerin kämpferisch. So gibt es gute, aber auch schlechte Tage. Nun schätzt Daniela die Guten viel mehr als vorher. Im Allgemeinen hat sie seit ihrer Diagnose einen anderen Zugang zum Leben. „Das Leben ist ohnehin viel zu kurz. Wichtig ist nur, was man mit seiner Zeit macht“, so Daniela. Mit ihrer positiven Einstellung und Lebensfreude möchte sie anderen Frauen, die in der gleichen Situation sind, Mut machen.

„Feel Again war mein Rettungsanker“

Und das gelingt der 44-Jährigen bei der Organisation „Feel Again“. „Nachdem wir der Make-Up Kurz so geholfen hat, möchte ich auch etwas zurückgeben“, so die 44-Jährige. Daniela selbst lernte über eine Freundin das Power-Duo Catharina Flieger und Birgit Machtinger kennen. Große Erwartungen hatte Daniela vorab nicht, umso positiver wurde sie jedoch überrascht. Sie erinnert sich zurück: „Ich kam in diesem Raum, Catharina und Birgit saßen am Tisch und sofort als ich die Beiden gesehen habe, ist mir das Herz aufgegangen. So viel an Wärme, Freude und Herzlichkeit war überwältigend.“

In den Kurs kam Daniela als absolute Nicht-Schminkerin. Für Make-Up hatte die 44-Jährige nicht in der Vergangenheit nicht viel übrig. Dank „Feel Again“ beherrscht sie nun nicht nur sämtliche Schmink-Skills, sondern bekam ihre innere Schönheit wieder zurück. Beim anschließenden Blick in den Spiegel traute Daniela ihren Augen kaum. „Ich wusste gar nicht, wie sehr ich dieses kleine Erfolgserlebnis gebraucht habe. Die Organisation war wie ein kleiner Rettungsanker für mich“, so die Burgenländerin.

Nach dem Schminkkurs folgte ein Fotoshooting. Seit Danielas Krebsdiagnose hatte sie Kameras absichtlich gemieden, doch dank Birgit Machtinger legte sie an diesem Tag ihre Scheu ab und ließ sich für einige Fotos ablichten. „Ich liebe meine Fotos. Ich bekam so viele positive Rückmeldungen und das steigerte mein Wohlbefinden und auch mein Selbstvertrauen sehr. Dieser Tag war nach der Remissionsnachricht der schönste in diesem Jahr“, freut sich Daniela.

Genau das möchten Catharina Flieger und Birgit Machtinger bei ihren Make-Up Kursen erreichen. Für ihr Herzensprojekt haben sie zukünftig große Pläne. So möchten sie die „Wohlfühlvormittage“ auf ganz Österreich ausweiten.

