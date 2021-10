Esterhazy-Hotelprojekt in Eisenstadt: Rohbau fertig, Eröffnung 2022

Noch ist es ein zugiger Rohbau, in einem Jahr werden im Großprojekt von Esterhazy in Eisenstadt aber die Mieter bereits ihre neuen Wohnungen bezogen haben und die ersten Hotelgäste begrüßt werden. Vier Wohnhäuser mit 60 Wohnungen, Büros und ein 120 Zimmer-Hotel der Vier-Sterne-Superior-Kategorie entstehen in unmittelbarer Nähe zum Schloss Esterhazy. Am Donnerstag wurde mit Esterhazy-Generaldirektor Stefan Ottrubay Dachgleiche gefeiert.

APA / BVZ.at Erstellt am 21. Oktober 2021 | 12:43