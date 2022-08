Minister besuchte Sommer-Lerncamp in Eisenstadt

Werbung

170 Kinder besuchen noch bis Ende der Woche die Sommerschule und das Lerncamp 2022, die beide in der Vorwoche starteten. Am Vormittag ist Sommerschule und am Nachmittag das Lerncamp, dazu können sich alle Kinder bis zur achten Schulstufe anmelden. Ziel ist, die Wiederholung des Unterrichtsstoffes des abgelaufenen Schuljahres.

Am Nachmittag im Lerncamp gibt es Workshops mit Sportprogramm wie Tennis, Fünfkampf und Boxen, aber auch Englisch, ein Besuch der Stadt- und Feuerwehrkapelle sowie die Besichtigung des Landhaus und Kaserne am Programm. Unterrichtsminister Martin Polaschek war bei seinem Besuch begeistert und auch die Kinder waren es: „Eltern, die ihr Kind eine Woche angemeldet haben, rufen mich oft an und Fragen, ob ihr Kind nicht auch die zweite Woche bleiben darf“, freut sich Organisatorin Charlotte Toht-Kanyak.

