Sommerferien in der Hornsteiner Kunstschule kids4art

Bei der Sommerakademie für 6- bis 18-Jährige standen „Mixed Media Techniken“ mit Kohle, Acryl, Collagen und co. auf dem Programm. Aber auch Outdoor-Kurse durften nicht fehlen. Vergangenen Mittwoch ging es etwa in die Storchenstadt Rust, wo die jungen Künstler die fliegenden Stadtpatrone in Action beobachten und zeichnen konnten. Auch Bürgermeister Gerold Stagl stattete den Hornsteiner Kunst Kids einen Besuch ab. Am Donnerstag ging es dann für Naturstudien in den Eisenstädter Schlosspark und am Freitag stand am Spielplatz bei der Hornsteiner Lindenallee das Abschlussfest an – inklusive Muffin-Spende von Gemeinderat Jürgen Szinovatz.