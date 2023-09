Heide-Brand als Übungs-Szenario in Loretto

Unter Aufsicht von Abschnittsfeuerwehrkommandant Franz Nechansky und Bürgermeister Markus Nitzky wurde kürzlich in Loretto die jährliche Inspizierung abgehalten. Nach der administrativen Überprüfung der Feuerwehr musste ein Übungsszenario bewältigt werden - angenommen wurde ein Vegetationsbrand auf der Heide.

Die Herausforderung bestand darin, die Wasserversorgung und die Brandbekämpfung sicher zu stellen und eine Ausbreitung des Brandes zu verhindern. Das Hauptaugenmerk lag auf einem effektiven Arbeiten mit geringer Wassermenge.

Außerdem wurde sechs verdiente Kameraden ausgezeichnet: Die Ehrenmedaille des Landes ging an Rudolf Schicker für seine 40-jährige sowie an Jürgen Nitzky und Andreas Fichtinger für ihre 25-jährige Tätigkeit. Letzterer erhielt zudem das Verdienstzeichen in Bronze des Burgenländischen Landesfeuerwehrverbands, ebenso Manuel Bertalan. Das Verdienstzeichen in Silber wiederum konnten Thomas Graf und Christian Seper entgegennehmen.

Markus Nitzky und Franz Nechansky lobten den hohen Ausbildungsstand und die Schlagkraft der Wehr.