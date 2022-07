Zillingtaler Florianis: Weltmeisterlich im Dienste der Sicherheit

Werbung

Die Wettkampfgruppe der Freiwilligen Feuerwehr Zillingtal genießt in der Gemeinde quasi Heldenstatus noch mehr seit ihrer starken Leistung bei der Feuerwehr Weltmeisterschaft im slowenischen Celje (auf Deutsch: Zilli). Dort fühlten sich die Zillingtaler offenbar pudelwohl und liefen beim Bewerb zu Höchstleistungen auf.

Von nichts kommt dabei nichts: 92 Trainings absolvierten die Feuerwehrler zur Vorbereitung. Die Paradedisziplin der Wettkampfgruppe ist dabei der traditionelle Löschangriff. „Gepeitscht von tausenden von Fans begann unser Lauf hervorragend und unser Schlauchtruppführer konnte bei 30,10 Sekunden abschlagen“, schildern die flotten Florianis.

Ganz zufrieden waren die ambitionierten Feuerwehrleute aber auch damit nicht, „hatten wir uns doch so sehr eine Zeit unter 30 Sekunden gewünscht.“ Doch als uns dann der kroatische Hauptbewerter zu unseren Bilderbuchlauf gratulierte, gab es bei uns kein Halten mehr“, berichten die Florianis. Insgesamt erkämpften die Zillingtaler in Celje die drittschnellste Zeit beim traditionellen Löschangriff und durften schließlich über den starken sechsten Platz jubeln.

Zuhause wurde die Wettkampfgruppe dann wie Stars empfangen: Marschkapelle, selbstgemalte Fan-Transparente und einen Ehrenzug durch die Gemeinde bekommt man nicht alle Tage. Auch zahlreiche Ehrengäste, wie Landeshauptmann-Stellvertreterin Astrid Eisenkopf, Bundesrat Günter Kovacs oder Landesfeuerwehrkommandant-Stellvertreter Harald Nakovich gratulierten der Wettkampfgruppe zum Erfolg. Von Bürgermeister Johann Fellinger gab es als Dankeschön die neue Ortschronik.

Nach einer wohlverdienten Pause steht schon das nächste Highlight am Plan: Der Bundesbewerb von 26. bis 28. August in St. Pölten. Auch ein Fanbus ist bereits in Planung.

